Mara Venier, ex compagno Armand Assante e figli/ “E’ stata una grande passione”

Mara Venier e la storia con Armand Assante

Mara Venier torna al timone della nuova edizione di Domenica In. La donna, oggi felicemente sposata con Nicola Carraro, in passato è stata legata ad Armand Assante. Una passione travolgente quella tra la conduttrice e l’attore statunitense vincitore di un Emmy Award e candidato per ben quattro volte ai Golden Globe. La storia tra i due è durata un anno, ma è stata molto intensa e travolgente.

Proprio la conduttrice, in occasione della presentazione del libro “Amori della zia” nel salotto de L’Arena di Massimo Giletti parlando del suo ex compagno ha rivelato: “io avevo paura dell’aereo, ma appena lui mi chiamava e mi diceva ‘I miss you’ io partivo e lo raggiungevo ovunque. Abbiamo vissuto in un ranch, dormito in una tenda. Non è stato un grande amore, ma una grande passione. E prima non ne avevo mai avute”.

Mara Venier e i figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi

A parte la passione travolgente per Armand Assante, Mara Venier ha vissuto diverse storie d’amore. Tra queste due hanno segnato per sempre la sua vita. La prima è stata con Francesco Ferracini da cui ha avuto la prima figlia Elisabetta Ferracini con cui ha un bellissimo rapporto. Proprio la figlia parlando della mamma ha detto: “quando sono per strada capita che mi fermino e mi chiedano di lei, ma a me non dà fastidio, anzi, mi fa piacere. Se non ci fosse stata lei, non sarei stata qua”. Poi la Venier ha avuto un altro figlio: si tratta di Paolo Capponi nato dall’amore con Pier Paolo Capponi conosciuto sul set del film “Diario di un italiano”.

La conduttrice ha vissuto dei momenti di alti e bassi con il figlio Paolo come ha raccontato: “il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella…è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso”.











