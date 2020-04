Mara Venier gaffe “Buco o Bugo? Mi sbaglio sempre”/ Morgan “Sei come Vittorio Sgarbi”

Pubblicità

Morgan torna in tv a Domenica In da Mara Venier in collegamento dalla sua casa di Milano. Il cantautore di Altrove torna a parlare dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2020 e del duetto con Bugo. A distanza di due mesi la polemica scoppiata per via della squalifica dalla kermesse italiana è ancora viva e durante la diretta la Venier sottolinea: “è molto bello tornare a palare di tutto questo, eravamo diversi, hai ragione tu: siamo invecchiati di 10 anni, abbiamo un peso e dolore nel cuore così crudele”. Non solo, la conduttrice parlando poi di Bugo non nasconde di sbagliare spesso il suo nome chiamandolo “Buco”. Via all’ennesima gaffe di Zia Mara: “Buco o Bugo? Mi sbaglio sempre”. Allora Morgan dalla sua casa di Milano prende la parola e rivela :”anche Sgarbi lo chiama Buco”. Il cantante, infatti, racconta un aneddoto: “una sera c’era Vittorio nella mia vecchia casa di Monza. E’ venuto una sera con i suoi collaboratori, erano tutti svegli, erano circa le sei del mattino e io e lui parlavamo. Lui mi ha chiesto, chi possiamo invitare nella mia trasmissione? Io ho detto Bugo, allora lui – precisa è stato cinque anni fa- ha svegliato un suo collaboratore e gli ha detto ‘Buco buco, Buco, così come dice Capra, diceva Buco”.

Morgan: “Bugo? Non faccio le cose per finta”

Un siparietto divertente quello messo in scena da Morgan ospite di Mara Venier a Domenica In dalla sua casa di Milano. La parodia su Bugo chiamato a ripetizione “Buco buco buco” imitando Vittorio Sgarbi ha fatto tanto divertire il pubblico dei social, anche se il cantautore è poi tornato serio precisando: “io on faccio le cose per finta, devo emozionarmi, quindi quel momento lì ‘lo faccio o non lo faccio’ alla fine l’ho fatto. E’ stato come buttarmi, io volavo”. Non solo, l’ex compagno di Asia Argento poi precisa: “non sapevo la reazione di Bugo, se fosse stato capace avrebbe risposto a tono oppure poteva dire ‘ma cosa sta facendo Morgan. E’ impazzito?'”. Sul finale però arriva un’altra bomba lanciata da Morgan che a sorpresa dice alla Venier: “Amadeus l’anno prossimo dovrebbe invitare me e Bugo in gara, ma questa volta uno contro l’altro”. Chissà che Amadeus non possa davvero accogliere la proposta del cantante!



