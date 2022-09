Mara Venier gaffe su biografia Regina Elisabetta/ “Uscita ora? Botta di fortuna!”

Mara Venier protagonista di uno scivolone in diretta televisiva a “Domenica In”, su Rai Uno, mentre era in corso il talk sulla morte della Regina Elisabetta II e sui funerali della sovrana, in programma lunedì 19 settembre 2022. Con lei, seduto al tavolo al centro dello studio, non c’era soltanto Alberto Matano, ma anche Enrico Franceschini, giornalista e scrittore. Proprio lui ha scritto la nuova biografia di Queen Elizabeth, uscita con il quotidiano “La Repubblica” nei giorni scorsi e da domani e dopodomani disponibile in tutte le librerie.

Impugnando il libro e mostrando la copertina del volume di Enrico Franceschini, Mara Venier si è rivolta a quest’ultimo, commentando ad alta voce: “Ma questo libro l’hai scritto adesso (dopo la morte della Regina Elisabetta II, ndr) oppure è una botta di fortuna, nel senso che esce nel momento più giusto?“. Subito negli occhi della conduttrice è comparso un alone di consapevolezza, seguito da un’ammissione a microfoni aperti: “Ho fatto una gaffe terribile…”.

MARA VENIER E LO SCIVOLONE SULLA BIOGRAFIA DELLA REGINA ELISABETTA II: “BOTTA DI FORTUNA? CHE GAFFE…”

Mascherando il tutto con un sorriso, Mara Venier ha quindi ceduto la parola allo scrittore Enrico Franceschini, che, fingendo di non cogliere la gaffe della conduttrice televisiva di Rai Uno, ha risposto come se nulla fosse al suo interrogativo: “Ho finito di scrivere questo libro in agosto, perché, considerata l’età avanzata della Regina, volevamo preparare una biografia nuova e diversa. Poi con la sua morte, con la grande squadra della Mondadori abbiamo aggiornato tutte le ultime cose nel giro di una sola settimana”.

A quel punto, ottenuta la spiegazione desiderata, con nonchalance Mara Venier ha ripreso in mano le redini della trasmissione e condotto il resto del dibattito, interpellando e chiamando in causa gli altri ospiti presenti al tavolo domenicale allestito dalla trasmissione targata Rai.











