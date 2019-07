Mara Venier, guerra ai gabbiani/ Video “Se Roma fosse più pulita… siamo nella cacca!”

La situazione rifiuti a Roma è diventata talmente drammatica da far scendere in piazza anche Mara Venier. Armata di scopa, la celebre conduttrice veneta – che dal prossimo anno ritroveremo super impegnatissima in Rai – ha dato il via ad una vera e propria guerra direttamente dal suo splendido attico con vista superlativa sulla meravigliosa Capitale. “Non se ne può più dei gabbiani….”, scrive nella didascalia al video pubblicato oggi su Instagram in cui diventa protagonista di un vero e proprio duello nel quale tenta di “punzecchiare” col manico della scopa la tenda divenuta ormai punto di sosta dei volatili. Una vera e propria invasione che da anni ha assunto nella Capitale proporzioni ormai invivibili e che ora, a causa della grande emergenza rifiuti, vede coinvolti anche i volti celebri dello spettacolo che, come meglio possono, cercano di sopravvivere ai gabbiani e combatterli a suon di “intimidazioni”. “Via, sciò gabbiani, sciò! Non se ne può più! Cagan*…”, commenta la Venier mentre in preda al fastidio tenta di cacciarli via. In sottofondo le risate divertite di un uomo.

MARA VENIER, GUERRA AI GABBIANI: IL VIDEO SU INSTAGRAM

Mara Venier su Instagram è a caccia di consigli e soluzioni contro l’invasione di gabbiani. A quanto pare neppure i colpi con il manico di scopa sono bastati a spaventare i volatili al punto da convincerli ad abbandonare la tenda che ripara il suo attico romano. C’è chi le consiglia delle sagome di falchi o aquile da mettere sul terrazzo e chi dei sacchi neri della spazzatura appesi, anche se questo consiglio sembra valere più per i piccioni. A nulla invece sarebbero serviti i CD sparsi con i quali si tenta di allontanare con i riflessi i gabbiani: “Fatto, non serve a nulla”, commenta svilita “zia” Mara. Un utente riassume tutti i danni che i gabbiani hanno provocato al suo terrazzo e la Venier ha replicato: “Ma ti rendi conto che non si dorme e viviamo nella cacc*!”. E a chi le fa notare che la colpa non è neppure dei gabbiani, rimasti ormai senza un proprio habitat a causa dell’eccessiva cementificazione, la conduttrice ha replicato: “Se Roma fosse più pulita e non invasa dall’immondizia i gabbiani non ci sarebbero!”.

Visualizza questo post su Instagram Non se ne può più dei gabbiani….😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂video Ny @bosco_vida 😜😜😜😜😜 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 7 Lug 2019 alle ore 2:38 PDT





