Mara Venier ricorda l’amico Luca Giurato

Mara Venier è stata tra le prime persone a sapere della morte di Luca Giurato che, per la conduttrice di Domenica In, non è stato solo un collega nelle prime edizioni della trasmissione di Raiuno, ma soprattutto, un amico sincero. Con un grande dolore nel cuore, la Venier ricorda Giurato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera: “Era un signore, un vero signore dalla grande e spiccata sensibilità, un uomo di charme, un ragazzo – per me è sempre un ragazzo – che stava attento agli altri, sempre carino, affettuoso. E’ stato un pezzo della mia vita. Il nostro è stato un legame fortissimo che è durato per tutti questi anni“, ha detto la Venier.

Mara Venier su Domenica In: "Rai mi richiamò dopo 13 anni di esilio"/ "Ero stata allontanata, dicevano che…"

Un legame iniziato nel 1993 quando Giurato volle la Venier a Domenica In: da giornalista, Giurato era consapevole di non poter avere le redini della parte dello spettacolo e, così, due giorni prima della messa in onda “lasciò a me con grande generosità il ruolo della conduzione al suo fianco”.

Mara Venier e il rapporto con Luca Giurato

Quello tra Mara Venier e Luca Giurato è stato un rapporto d’ grande affetto e tra i due non sono mancati gli incidenti come quando, durante la sigla di Domenica in, lui la fece cadere. “Mi mollò per terra e mi ruppi i legamenti. Quel filmato è diventato virale, lui ne soffriva moltissimo, anche a distanza di anni. Mi pregava sempre di non tornare sull’accaduto, per lui era un dolore quasi fisico quel ricordo”, le parole della Venier.

Luca Giurato, il ricordo del TG1 con "gaffe" su Mara Venier/ La svista non passa inosservata: cos'è successo

Più volte, dopo la pensione, la Venier ha provato a riportarlo in tv senza, tuttavia, riuscirci perché “aveva cambiato vita e non gli andava di partecipare a queste reunion. Non è più apparso da quando ha lasciato la tv”, ha concluso.