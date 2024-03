Mara Venier imbarazza Luc Merenda a Domenica In: “Ero innamorata di te”/ “Presa cotta ma avevo un fidanzato”

Domenica In, Mara Venier imbarazza Luc Merenda: “Ero innamorata di te ma avevo un fidanzato

Nella puntata di oggi di Domenica In 24 marzo 2024, nel parterre di ospiti è intervenuto anche l’attore francese di origine marocchina Luc Merenda. In pochi sanno che Mara Venier e Luc Merenda hanno recitato insieme nel film di Ugo Tognazzi del 1976 dal titolo Cattivi Pensieri. Ebbene dopo anni, per l’esattezza nel 2010, la padrona di casa del talk di Rai1 ospite nel programma Stracult aveva rivelato di essersi presa una bella cotta per l’attore: “Mi ero presa una cotta che nessuna sa per Luc Merenda, mi ero innamorata, io ero pazza di Luke Merenda ma non l’ho mai detto a nessuno, io avevo un compagno due figli quindi per carità ma la verità è che io ero pazza di lui.”

Oggi a Domenica In, Mara Venier ha imbarazzato Luc Merenda mostrando quell’intervista e rivelando di essersi innamorata di lui nel lontano 1976: “Io mi ero davvero innamorata di te, avevo preso una bella cotta ma non te l’ho mai detto” “Io non me n’ero accorto” ha ammesso in evidente imbarazzo l’attore. E subito dopo la conduttrice ha chiuso il discorso: “Non voglio metterti in imbarazzo.”

Mara Venier svela un retroscena toccante su Luc Merenda: “Mi hai aiutato in un momento difficile”

Mara Venier durante la lunga chiacchierata con Luc Merenda ha rivelato anche un altro retroscena a Domenica In: “Ci siamo conosciuti nel 1975 ed è sempre bello ritrovarti perché io ho un ricordo di te. In quel film giravamo nelle langhe e tu avevi un buonissimo rapporto con tutti e avevi un regalo per tutti. A me portassi dei camperos che ho tenuto per anni e ancora ce l’ho perché io vivevo un momento molto turbolento e difficile della mia vita ed in quel giorno mi hai regalato dell’amicizia vera. Ti dico grazie dopo 40 anni.”











