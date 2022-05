Mara Venier imbarazza Renzo Arbore/ “A casa tua trovai latte scaduto da 11 anni”

Mara Venier e l’aneddoto su Renzo Arbore: “Nel suo frigo trovai latte scaduto”

Mara Venier ospita un suo vecchio amore a Domenica In, il mitico Renzo Arbore. “Eravamo carini, molto belli, eravamo ragazzi…”, dice il conduttore dopo aver visto un filmato d’archivio insieme a Mara. “All’epoca avevi cinquant’anni e passa, io invece ero molto più giovane di te. Ci siamo tanto divertiti. Tu mi hai fatto scoprire la passione per i viaggi…”, ammette Mara, prima di metterlo in imbarazzo con un aneddoto singolare. “La prima notte che andai da lui trovai un latte scaduto da undici anni!”, ricorda divertita la Venier, che rimane spiazzata dalla risposta di Renzo Arbore. “Pensa che adesso ne ha trentacinque di anni”.

Ornella Vanoni sbotta con Mara Venier/ "Non dovevo cantare? Il mio cane sarà svenuto"

Mara Venier, quanti ricordi con Renzo Arbore: “Un giorno mangiammo lumache”

Mara Venier e Renzo Arbore rivangano i bei momenti trascorsi insieme, ma soprattutto i tanti episodi divertenti che hanno condiviso nel corso degli anni. Dal latte scaduto ad alcune “schifezze” di cui il presentatore andava ghiotto secondo Zia Mara. “Eppure io lo amavo tanto, gli andavo dietro e mangiavo le schifezze che si mangiava lui. Un giorno in Marocco mangiammo le lumache e io per amore facevo tutto…”.

LEGGI ANCHE:

Luciana Littizzetto "Mara Venier portatrice sana di tet*e fotoniche!"/ "Dedica" hotMara Venier, 'dedica' a Maria De Filippi/ "Nel momento più brutto della mia vita tu…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA