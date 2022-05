Mara Venier, incidente “hot” con Renzo Arbore/ “Ce l’hai sotto, non lo senti…”

«È arrivato il momento in cui devi dedicarmi una canzone», ha detto Mara Venier a Renzo Arbore al termine della loro chiacchierata sulla strada dei ricordi a Domenica In Show. Quel che però la conduttrice non sapeva è che sarebbe stata protagonista di un momento “hot” e imbarazzante con il suo ospite, che è peraltro il suo ex compagno. Mentre il musicista presentava la canzone che le avrebbe cantato, la conduttrice si è resa conto che qualcosa non andava. Non aveva il microfono con cui doveva esibirsi. Poi però ha avuto un’illuminazione: si è resa conto che Renzo Arbore ci era seduto sopra e gliel’ha fatto subito notare, tra le risate del pubblico presente in studio.

Mara Venier e il microfono “sotto” Renzo Arbore…

«Parla di una ragazza contrariata perché non stavo vicino a lei, oppure parlava con altre persone, cosa che poi ha fatto per tutta la vita…», stava spiegando Renzo Arbore lanciando una frecciatina a Mara Venier. «Se mi date… dovrei avere un microfono…», ha detto armeggiando con la sua seduta. Allora Mara Venier l’ha raggiunto e l’ha aiutato. «Aspetta tesoro, ce l’hai sotto. Non lo senti?», gli ha chiesto ed è scoppiata a ridere mentre recuperava il microfono da sotto al sedere di Renzo Arbore, che ha sorriso e dopo qualche momento di imbarazzo ha cominciato l’esibizione.

