Mara Venier/ La “nuova” Domenica In e le vacanze d’amore con Nicola Carraro

Per tutti è la “signora della domenica della Rai”, e dopo una stagione alquanto complicata, sia per la pandemia di Covid, sia per un infortunio che l’ha costretta ad ingessare la gamba e andare in onda così, Mara Venier – questa sera tra i protagonisti del nuovo appuntamento di Techetecheté – si prepara a tornare. La sua Domenica In, infatti, farà ritorno il 13 settembre, alla solita ora, su Rai 1, ed è stata lei stessa, in un’intervista di pochi mesi fa a Vanity Fair, a svelare qualche novità per la nuova edizione: “Probabilmente non si tratterà di un cast fisso, anche se tutte le decisioni le prenderemo a casa mia nelle prossime settimane insieme a Stefano Coletta. Vorrei qualcuno per alleggerire le tre ore e mezza di diretta, che magari potrebbe entrare in alcune puntate ma, naturalmente, dobbiamo stare attenti a cambiare se le cose vanno così bene e il programma ha un così grande successo”.

Mara Venier, vacanze tra famiglia e amore: dediche social speciali

Non è ancora chiaro chi affiancherà Mara Venier in questa edizione di Domenica In che promette tante novità, d’altronde anche la conduttrice, dopo infortuni e difficoltà, ha deciso di pensare adesso solo agli affetti e a godersi questa vacanze. E infatti gli ultimi scatti postati su Instagram sono tutti per la famiglia. Mara Venier è a Forte dei Marmi con figlio, nipotino e ovviamente con suo marito Nicola Carraro, che non la lascia mai sola e, anzi, la supporta in ogni situazione. “L’amore mio” scrive la conduttrice al fianco di uno degli ultimi post pubblicati in cui è proprio con Nicola. “Questa foto è stata scattata una settimana fa” specifica ancora la Venier che, ad ogni occasione, tiene a sottolineare l’immenso amore che la lega all’uomo “della sua vita”, come lei stessa ha ammesso in più occasioni.

Visualizza questo post su Instagram L’amore mio❤️ @provo2000 #marcorossifotografo Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 13 Ago 2020 alle ore 9:02 PDT





