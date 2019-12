Mara Venier/ La porta dei sogni come C’è posta per te: in Rai una Maria De Filippi?

Mara Venier è pronta per la sua grande avventura, che la porterà in prima serata su Rai 1 a distanza di tempo e dopo due edizioni di successo a Domenica In. La conduttrice sarà alla guida de La porta dei sogni a partire da oggi, venerdì 20 dicembre 2019, e vi rimarrà per altri due appuntamenti. Il suo compito sarà condividere con il pubblico le emozioni e le storie di persone comuni, di cui realizzerà un grande sogno. “Tutti noi abbiamo dei sogni, dei sogni piccoli, grandi, coraggiosi, curiosi… ma solo chi varcherà una di queste porte potrà vivere il proprio sogno”, dice nel promo diffuso in questi giorni. A differenza degli incontri domenicali, zia Mara cambierà tono, diventando più intima ed entrando in punta di piedi nelle realtà altrui. Niente feste eccentriche ed esuberanti quindi, ma spazio alle sue note interviste. “Solitamente le faccio con persone note, qui succederà con gente comune, ma per me non c’è nessuna differenza”, dice a Il Corriere della Sera. “Dopo averle conosciute, si vedrà il compimento del loro desiderio. Purtroppo quella parte è girata in esterna: volevo esserci ma non si sono incastrati gli impegni”, aggiunge. Mara quindi seguirà solo gli incontri in studio, ascolterà le parole dei suoi ospiti e indagherà per scoprire che cosa bramano di più nella vita.

Mara Venier, La porta dei sogni: un fuorionda particolare

Abbiamo sempre avuto un’immagine di Mara Venier, conduttrice de La porta dei sogni, sorridente, pronta a fare festa e persino a fare le sue note gaffes. Un fuorionda trasmesso in questi giorni da Striscia la Notizia che ha ingannato ad un primo sguardo molti telespettatori. Nel deepfake, Zia Mara infatti si lascia andare ad insulti, pettegolezzi e molto altro ancora mentre gira un promo per gli auguri natalizi. “A chi è che sta a leccà il c*lo oggi?”, chiede ad un certo punto per indagare quali ospiti siano presenti nella puntata di Barbara d’Urso. E via ancora aneddoti su Gabriel Garko, rievocando anche quella volta che in studio, nel tentativo di mettere a posto la poltrona, la conduttrice è finita quasi ad avvicinare fin troppo il suo Lato B al volto dell’attore. Clicca qui per guardare il video di Mara Venier. Intanto in rete c’è chi si chiede come la prenderà Maria De Filippi nel vedere che in qualche modo La porta dei sogni di Mara si avvicina moltissimo al suo C’è posta per te. Uno dei cavalli di battaglia di Maria, ormai appuntamento immancabile del sabato sera. C’è chi parla di affronto, chi di rivalità accesa nonostante le belle parole che la Venier ha sempre speso per la collega. “Le sarò sempre grata per ciò che ha fatto per me”, ha dichiarato infatti del suo posto a Tu Sì Que Vales nel ruolo di giudice popolare, in un momento nero dal punto di vista privato, visto il lutto per la scomparsa della madre.

