Mara Venier lascia la Rai?/ “Mediaset le offre la conduzione dell’Isola dei Famosi”

Mara Venier, tornata a condurre Domenica In da ben due anni, è tornata ad essere la regina della domenica incollando, ogni settimana, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Zia Mara, con la sua semplicità, la sua schiettezza e la sua ironia, è da tempo entrata nel cuore degli italiani e, come riporta Tv Blog, per la Rai, la Domenica In di Mara Venier è intoccabile. Difficilmente, infatti, la Rai toglierà la conduzione di Domenica In a Mara Venier che, in due anni, ha riportato in auge il programma storico domenicale. Tuttavia, nonostante sia tornata ad essere un volto di punta della Rai avendo condotto, con successo, anche il programma serale “La porta sei sogni”, Mediaset starebbe tentando di riportare la Venier su canale 5 offrendole la conduzione dell’Isola dei Famosi.

Mara Venier lascia la Rai per l’Isola dei Famosi?

Mara Venier sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale. La sua Domenica In continua a macinare ascolti vincendo ogni settimana la sfida dell’auditel. Mediaset avrebbe così cominciato a pensare proprio alla Venier per rilanciare l’Isola dei Famosi, messa in panchina in questa stagione televisiva. Come fa sapere Tv Blog, per il momento, si tratta di un’indiscrezione non ancora confermata. Tuttavia, se tale scenario dovesse concretizzarsi, a restare con le mani vuote potrebbe essere Ilary Blasi che avrebbe dovuto condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi mentre Barbara D’Urso, senza la concorrenza della Domenica In della Venier, potrebbe tornare a condurre Domenica Live sin dal primo pomeriggio diversamente da quanto accade in questa stagione con l’inizio fissato alle 17.20. Mara Venier, dunque, che in passato ha ricoperto il ruolo di opinionista dell’Isola, lascerà davvero Domenica In per condurre il reality su canale 5?

