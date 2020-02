Mara Venier, malore prima di Domenica In/ “Stavo per svenire, ho rischiato di…”

Ieri un nuovo frizzante appuntamento con Domenica In, ma Mara Venier ha dovuto far fronte ad un imprevisto degno di nota. La conduttrice ha infatti accusato un malore prima della diretta del programma in onda su Rai 1: mentre si trovava nel dietro le quinte, “zia Mara” ha avuto un mancamento e si è reso necessario l’intervento di un medico interno per valutare le sue condizioni. L’imprevisto è avvenuto prima dell’intervista al cantautore Gianluca Grignani ed è stata la stessa Venier a svelare quanto accadutole davanti alle telecamere. Un momento che ha spaventato il pubblico a casa e quello presente in studio, anche se fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, tanto che la conduttrice è riuscita a continuare regolarmente a presentare il format domenicale di Rai 1.

MARA VENIER, MALORE PRIMA DI DOMENICA IN: LE SUE PAROLE

Il Giornale spiega che il malore accusato da Mara Venier sia scaturito da una sindrome influenzale che l’avrebbe colpita alla vigilia della messa in onda di Domenica In. La conduttrice ha spiegato prima dell’intervista a Gianluca Grignani: «Adesso lo posso dire perché ormai l’ho superato, ma è arrivato di corsa il medico: devi sapere che qui fa troppo caldo anche se c’è l’aria condizionata. Non ti nascondo che c’è stato un momento in cui stavo per svenire: ora posso dirlo perché ormai è superato, ma è arrivato il medico di corsa. Stavo per andare in camerino per sdraiarmi, ma poi ho pensato: “chi la conduce Domenica In? Chi lo intervista Grignani?”». La Venier ha poi aggiunto: «Io come vedi, per te, sono qua. Ora mi hanno dato non so che e io ora per te mi sento una bomba, molto fricicarella!».





