Mara Venier/ Video, in stampelle e sedia a rotelle per uscire di casa “sei un mito!”

Pubblicità

Mara Venier non si lascia di certo fermare dal suo piede fratturato, ed anche oggi torna con una nuova ricca puntata di Domenica In, in onda nel pomeriggio di giugno di Rai1. La bionda conduttrice veneta, proprio la scorsa settimana si è ritrovata a condurre con un piede immobilizzato e tanto dolore l’appuntamento finale di maggio, confessando subito in apertura al suo pubblico di essere stata vittima di un brutto incidente domestico proprio poco prima della puntata. Nulla però sembra fermare l’impavida Mara che si accinge verso il finale di una stagione di Domenica In per nulla semplice, caratterizzato non solo dall’emergenza Coronavirus – con le annesse difficoltà a portare avanti un programma da sola, senza pubblico in studio – ma adesso anche dall’incidente che le ha procurato un brutto infortunio. Nonostante questo però, dopo una settimana di assoluto riposo a letto e tante coccole da parte di tutta la famiglia – dal marito Nicola Carraro alla figlia Elisabetta Ferracini -, la zia Mara è prontissima ad affrontare la nuova puntata di Domenica In, con tanto di piede ingessato.

Pubblicità

MARA VENIER E IL PIEDE ROTTO: IN SEDIA A ROTELLE VERSO DOMENICA IN

Proprio il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata di Domenica In ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che immortala la moglie con tanto di stampelle, mentre con non poca difficoltà cerca di uscire di casa pronta a dirigersi verso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma, da dove andrà in onda nel pomeriggio, rigorosamente in diretta. “Che fatica povera Mara ma la fase 1 è andata”, ha commentato Carraro nella didascalia al breve filmato. “Arrivo con le stampelle, basta che mi tenete la sedia a rotelle lì”, dice Mara, in tuta ed occhiali da sole, dopo essere scesa dalle scale aiutata da una squadra di persone, tra figlio, marito, infermiere ed assistenti vari. “Questa è la parte più difficile, ragazzi”, commenta la Venier, visibilmente dolorante, mentre si premura di avere tutto con sè. Solo dopo essersi accomodata sulla sedia a rotelle, si è avviata verso gli studi televisivi. “Ciao amore mio, sei un mito!”, ha esclamato Carraro, restando sull’uscio di casa e dedicandole come sempre parole di grande stima e incoraggiamento in vista della prova difficile che attenderà questo pomeriggio la conduttrice Rai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 7 Giu 2020 alle ore 1:03 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA