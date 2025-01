La storia della musica partenopea, nella sua fattispecie più iconica e tradizionale, divampa in maniera toccante nello studio di Domenica In grazie alla presenza di Francesco Merola, figlio del compianto Mario Merola. Il cantante e attore aveva un grande rapporto di amicizia con Mara Venier, un legame ben fotografato dalla commozione della conduttrice: “Io sono tornata di recente al cinema ma con lui ho vissuto i momenti migliori… Quello che ha fatto lui per me e per i miei figli non l’ha mai fatto nessuno, soprattutto in un momento difficile della mia vita”.

Domenica In/ Anticipazioni e diretta puntata 5 gennaio 2025: gli ospiti di Mara Venier da Paolo Fox a Nek

Altrettanto toccanti le parole di Francesco Merola che, dopo la morte del papà – Mario Merola – ha vissuto un momento di grande sconforto al punto da mettere in dubbio la sua stessa carriera: “Dopo la morte di papà ho sofferto di depressione, mi sono buttato a letto e non volevo fare più nulla. Quanto è durata? Almeno due anni, non avevo più stimoli…”. Tremenda anche la sensazione provata quando a passare a miglior vita è stata la sua amata mamma: “Papà mi ha spaccato il cuore ma la morte di mamma mi ha spezzato la colonna vertebrale…”.

Mara Venier: "Dall'occhio destro non vedo quasi più"/ "Mio marito Nicola? Non sta bene"

Francesco Merola a Mara Venier: “Tu per mio padre Mario Merola eri come una figlia…”

Trattiene a fatica la commozione Mara Venier ascoltando i racconti di Francesco Merola e nel rivedere le immagini più iconiche con il compianto Mario Merola protagonista tra musica, sceneggiata e cinema. “Tu per papà eri come una figlia, ricordo bene quanto ti amava…”, sottolinea quasi tra le lacrime il figlio dell’attore con la conduttrice che ha raccontato: “Quando se n’è andato io ero in America, sono tornata subito in Italia perchè gli dovevo un saluto alla sua tomba…”.