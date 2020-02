Mara Venier/ “Nicola Carraro vuole risposarmi? Ok, ma deve essere ai Caraibi”

Mara Venier è sposata con il suo attuale marito, Nicola Carraro, dal 2006. Quest’anno i due festeggiano i quattordici anni di matrimonio, ma nell’anno in corso ricorrerà anche il ventennale del loro primo incontro. La conduttrice tv e il noto imprenditore si conobbero infatti due decadi fa, e chissà che l’anniversario non possa essere propizio per rinnovare i voti. A confessarlo è stata la stessa Venier, intervistata dal settimanale Oggi: “E sa una cosa? – le parole della presentatrice al giornalista – lui mi risposerebbe tutti i giorni. Me lo dice ogni mattina: “Bagigia, risposiamoci”. E io gli rispondo: “Perché non ce separamo, invece?” Però, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto. Con una condizione: che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy“.

MARA VENIER E L’INCONTRO CON NICOLA CARRARO DI 20 ANNI FA

La Venier ricorda quindi come i due si incontrarono 20 anni fa: “Più che una cena, era un casting: Nicola tornava a Roma dai Caraibi, e un’amica aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare“. Un incontro che aveva stuzzicato in lei qualcosa di più di una semplice curiosità: “Quella mattina avevo le prove con Massimo Lopez per Fantastica Italiana. Ed ero molto agitata: tra me e me sentivo che l’incontro con questo Nicola mi avrebbe cambiato la vita. Me ne parlavano da anni come di un figo pazzesco: “Vive a Los Angeles, ha casa ai Caraibi, è un produttore geniale”. Allora io mollo le prove, corro a casa, mi metto un tubino nero attillato, mi trucco… Tutte cose non da me“. Quindi il vis-a-vis andò così: “Ad un certo punto, lui mi dice: “Io la conosco”. E io gli rispondo: “Beh, te credo, sono la signora delle domenica”. E lui replica: “No, no: la conosco perché so che lei fa un’ottima pasta e fagioli”. Sa chi gliel’aveva detto?“. A fare la spia era stato un altro ex della Venier, il grande attore comico e showman, Jerry Calà.

