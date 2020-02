Mara Venier/ Schierata con Achille Lauro, è polemica! “La scala? non la faccio” (Sanremo 2020)

Grande signora della televisione italiana, Mara Venier è stata scelta tra le 10 co-conduttrici che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Mara, in particolare, avrà un ruolo di punta l’8 febbraio insieme a Diletta Leotta. La conduttrice di Domenica In però ha già fatto sapere al padrone di casa che ci saranno molti limiti alla sua partecipazione, primo fra tutti le celeberrime scale del palco dell’Ariston. La Venier, infatti ha messo le mani avanti dichiarando che non le farà: “Sabato ci sarò, ma la scala non la faccio”. Come riporta Libero, la presentatrice ha poi parlato della performance di Achille Lauro, anche ribattezzato come “amore della zia”: “Credo che nessuno possa interpretare quel mondo mistico che hai portato tu all’Ariston, c’era qualcosa di spirituale nella tua performance. E No! Non sei ingrassato”. Un rapporto speciale quella tra la Venier e Lauro, che ha replicato con grande affetto: “Sono a Sanremo solo per stare​ con te”.

MARA VENIER, SANREMO 2020 DOPO I PROBLEMI DI SALUTE

Durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 2 febbraio, non sono mancati problemi per la conduttrice Mara Venier. All’ospite in studio del giorno, il cantante Gianluca Grignani, la Venier ha confessato di non sentirsi benissimo e ha raccontato che poco prima di andare in onda, dietro le quinte, si è sentita quasi svenire e la redazione ha dovuto chiamare di corsa un medico. Le ultime puntate dello storico programma della domenica sembrano segnati da una salute non ottimale per la padrona di casa che sembra soffrire dei postumi di una brutta influenza. Quello che il pubblico a casa però non ha mancato di notare è che Mara Venier non perde mai il sorriso. La Venier ha fatto parlare in questi giorni anche per la simpatia espressa verso il cantante Achille Lauro che ha definito un personale amore di zia. Tra i due le dichiarazioni a Domenica In fanno intuire una grande complicità e simpatia. La Venier ha espresso anche solidarietà sui giornali per Wilma De Angelis, che non ha ricevuto alcun invito per Sanremo, nonostante questa sia la 70esima edizione, un momento storico. Ai microfoni di Rai Radio 2 la De Angelis infatti ha raccontato di aver preso malissimo la notizia. La Venier è intervenuta e le ha detto che l’avrebbe invitata a Domenica In nel caso in cui non sarà presente al Galà del Festival.

© RIPRODUZIONE RISERVATA