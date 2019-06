Mara Venier/ “Pamela Prati? Mi ha cercata piangendo… voleva tornare a Domenica In”

Mara Venier intervistata da La Stampa, ha raccontato un nuovo tassello inedito sul caso di Pamela Prati e le finte nozze. Ancor prima che il bluff venisse a galla, la conduttrice aveva già immaginato potessero esserci delle anomalie in tutta questa faccenda. “Durante l’intervista avevo capito che qualcosa non andava. Il giorno dopo mi chiama Roberto D’Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo è a chiamarmi l’ex fidanzato e anche lui mi dice che era tutto falso. Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: “Sono innocente”. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei”. La nostra “Zia” non è la prima volta che parla del “Prati-Gate” ed infatti, anche qualche settimana addietro, ha detto il suo punto di vista raggiunta da AdnKronos: “Vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità (…) La Prati mi ha tirato una sòla, mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà”.

Mara Venier torna a Domenica In: arriva la conferma

Nel frattempo, Mara Venier conferma la sua presenza a Domenica In, anche il prossimo anno. Quell’empatico divano, si riflette anche nella sua vita privata: “lo non porto rancore, troppa fatica, troppa energia persa. Però faccio delle scelte radicali, persino dolorose. Ho escluso dalla mia vita chi mi ha fatto del male. Anche dalla mia vita social. Via, cancellati, senza lasciare traccia. È capitato che mi sia sentita tradita, guarda caso da alcune donne. Poche ma ci sono state. Non mi mancano. L’unico modo per proteggersi, anche in amore”. A tal proposito, svela di non essere stata fortunata in campo amoroso: “Ho molto amato e anche molto sofferto. E oggi percepisco i pericoli. Di un uomo che amo solo il positivo. Quando ho visto mio marito per la prima volta ho capito che con lui volevo arrivare alla fine della mia vita”.

