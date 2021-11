Mara Venier “Pierpaolo Pretelli sarà a Domenica In”/ ‘La zia’ coglie tutti di sorpresa…

Pierpaolo Pretelli sarà ospite fisso di “Domenica In”. E’ stata Mara Venier ad annunciarlo nella puntata de “La vita in diretta”. La regina della domenica di Raiuno ha spiegato che c’è un progetto pronto e cucito addosso su misura a Pierpaolo non appena concluderà la sua avventura a “Tale e quale show”. Mara Venier ha rivelato che Pretelli potrebbe avere una brillante carriera: “Nel Grande Fratello, Pierpaolo ha mostrato il suo lato umano. A Tale e quale show Pierpaolo sta dimostrando di avere talento”. Poi Mara ha spiazzato tutti dicendo: “Voglio condividere questa cosa che solo io e Pier sappiamo. Sto pensando a lui all’interno della Domenica In in corso”.

Pierpaolo Pretelli ha subito ironizzato imitando Cristiano Malgioglio: “Scoop, questa è una notizia devastante… pazzesco”. E’ arrivata poi la benedizione da parte del conduttore Alberto Matano: “Abbiamo una notizia, quindi Pier sarà a Domenica In”. Mara Venier ha rivelato di voler affidare a Pretelli un gioco. Pierpaolo Pretelli emozionato ha dichiarato: “Io pensavo che dopo Tale e Quale fossi disoccupato. E invece mi rivedrete in Rai”.

Pierpaolo Pretelli lancia una frecciata ad Albano: “Non ho nessun concerto da nessuna parte del mondo”

Nella stessa giornata, Pierpaolo Pretelli è stato ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. In questa occasione, Pierpaolo aveva lanciato una frecciatina nei confronti di Albano reduce dal ritiro da “Ballando con le stelle”. Il giovane ha detto: “Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly mi vuole… Io non ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!”. Ora però è arrivata la proposta di Mara Venier. In realtà, la scelta di Mara di puntare su Pierpaolo ci appare molto intuitiva considerando il seguito imponente che Pretelli ha sui social. “Domenica In” ha perso terreno in fatto di ascolti perché si trova a dover affrontare la concorrenza di “Amici” in onda alla stessa ora su Canale 5. Mara non ha mai nascosto di essere rimasta dispiaciuta per il confronto con Maria De Filippi ma la sua mossa ora apre uno spiraglio. Pierpaolo sta dimostrando di avere delle notevoli capacità in fatto di imitazioni. Sa cantare ma sa stare anche sul palco. Che sia l’inizio di una carriera come conduttore?

