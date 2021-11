Pierpaolo Pretelli/ “Ballando con le Stelle? Tra una settimana sono libero…”

Pierpaolo Pretelli è intervenuto ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° novembre 2021. Subito il concorrente di “Tale e Quale Show” ha lanciato un appello: “Ballando con le Stelle? Io tra una settimana finisco Tale e Quale e sono disoccupato… Milly, se vuoi…”. In merito all’esperienza del programma presentato da Carlo Conti, Pretelli ha affermato che si è creato un bellissimo gruppo, con un clima molto amichevole, mentre nel suo futuro lui vede la tv: “Voglio fare lo showman in tv. Io sono cresciuto con Fiorello, con Panariello… Con gli show del sabato sera su Rai Uno”.

I genitori di Pierpaolo circa le sue ambizioni “si sono arresi da quando mi volevano laureato in Giurisprudenza. Ho fatto i primi 15 esami alla Sapienza, ma lì ho capito che non era il mio mondo. Quando sono stato preso come velino a Striscia la Notizia, i miei l’hanno scoperto sul televideo mediante l’avviso di una vicina di casa. Subito hanno pensato che mi fosse accaduta una disgrazia!”.

PIERPAOLO PRETELLI: “AVREI VOLUTO IMITARE FREDDIE MERCURY”

Chi avrebbe voluto imitare Pierpaolo Pretelli a “Tale e Quale Show”? “Freddie Mercury, avrei cantato Bohemian Rapsody, ma bisogna che ognuno riconosca i propri limiti. Anche Michael Jackson mi sarebbe piaciuto, ma non avrei avuto le capacità vocali e di ballo che ha avuto Ciro Priello, che è stato davvero bravo”.

Tornando al discorso legato a “Ballando con le Stelle”, Pretelli ha detto che l’ha colpito, oltre al presente Memo Remigi, la coppia formata da Al Bano Carrisi e dalla sua partner Oxana, i quali hanno fatto un passo indietro, estromettendosi dalla competizione per decisione del cantante, che ha voluto preservare la salute della ballerina (infortunio al piede). Successivamente, prova di canto per Pierpaolo, che ha intonato “Malafemmena” con Remigi al pianoforte.

