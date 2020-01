Mara Venier/ Prende a calci Valerio Staffelli di Striscia perchè.. (C’è posta per te)

Mara Venier torna su Canale 5, ma solo come ospite della seconda puntata di C’è posta per te. La regina della domenica televisiva, infatti, è una delle sorprese della nuova attesissima puntata del people show campione di ascolti di Canale 5. Un ritorno in grande stile per la zia Mara che è legata da una profonda amicizia a Maria De Filippi. Intanto in questi giorni impazza sul web un filmato “deepfake” in cui si vede la Venier prendere a calci un koala di peluche dicendo: “Se ero un canguro, ti pigliavo a calci nel c**o. Mi ha preso un capezzolo, qualcuno se lo prenda”. Il filmato, sottolineato finto, ha però fatto arrabbiare tantissime persone che sui social hanno deciso di scrivere alla conduttrice.

Mara Venier: “Gli australiani mi vogliono ammazzare”

Il filmato deepfake di Mara Venier che lancia un koala di peluche non è stato gradito particolarmente in Australia, dove la gente sta lottando da mesi contro dei terribili incendi che stanno distruggendo la fauna e la natura di questa bellissima terra. Dati alla mano, si conta che gli incendi abbiano ucciso circa un miliardo di esemplari tra canguri e koala. Per questo motivo il filmato non è stato apprezzato dal pubblico che su Instagram ha scritto alla zia Mara messaggi di ogni tipo. Per questo motivo Striscia La Notizia ha pensato bene di consegnare alla conduttrice un bel tapiro, che la Venier ha accolto a braccia aperte prima di commentare: “gli australiani mi vogliono ammazzare per colpa vostra. Ditelo che non sono io”. Poi sul finale la Venier è stata protagonista di un simpaticissimo siparietto in cui prende (per finta) a calci e a tapiri l’inviato Valerio Staffelli.

