Mara Venier: “ho sofferto di depressione per molto tempo”/ “Avevo un grande vuoto..”

Mara Venier non ha filtri e su Instagram si lascia andare anche a importanti confessioni sulla propria vita. Sincera, schietta e sempre con il sorriso con cui, ogni domenica, entra nelle case degli italiani, Mara Venier, sotto il suo ultimo post pubblicato su Instagram, si è trasformata in una confidente per una sua fan che, conoscendo il dolore con cui Mara convive da quando è morta la sua amatissima mamma, ha deciso di raccontarle il suo dolore chiedendole un consiglio per superare il vuoto che la morte di un genitore lascia nel cuore di ciascuno. Dopo averle fatto i complimenti, una utente, su Instagram, ha aperto il suo cuore alla Venier. “Un giorno ho sentito una tua intervista dove parlavi della perdita della tua cara mamma e della fatica “’di rialzarti’, in quel momento mi sono sentita molto vicina e te. Tre anni fa ho perso la mia mamma …il mio perno …e ancora non riesco ad uscire da questo tunnel”, ha scritto la signora le cui parole hanno attirato l’attenzione della conduttrice che le ha prontamente risposto.

MARA VENIER: “SONO STATA IN UNO STATO DEPRESSIVO PER TANTO TEMPO”

Nonostante siano passati cinque anni da quando Elsa Masci, mamma di Mara Venier, è morta, la conduttrice non nasconde la sofferenza che ancora oggi prova. Il dolore per la mancanza della madre a cui era profondamente legata è sempre vivo. Più volte, la Venier si è emozionata ricordandola in tv, ma su Instagram, rispondendo ad una sua fan, la conduttrice va oltre raccontando di aver vissuto in uno stato depressivo per tanto tempo. “ Conosco molto bene il tuo dolore… – fa sapere Zia Mara – . Sono stata in uno stato depressivo per molto tempo…Un grande vuoto dentro di me…Piano piano si riesce ad emergere da quello stato d’animo…fatti forza e pensa che la tua mamma non vorrebbe vederti così…ti abbraccio ”. Una risposta onesta e sincera che è stata molto apprezzata da tutti i suoi followers.





© RIPRODUZIONE RISERVATA