Mara Venier: “Quando avevo 6 anni ero fragile e insicura”/ “Le mie compagne mi prendevano in giro perchè…”

Mara Venier ricorda le difficoltà dell’infanzia: “La vita è imprevedibile”

Mara Venier si è lasciata andare a un viaggio tra i ricordi; la conduttrice di Domenica In ha trovato alcune vecchie foto, risalenti a quando aveva appena 6 anni. Con un pizzico di nodo alla gola, Venier ha svelato che all’epoca non era così vivace e sicura come lo è adesso.

Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano 23 anni insieme/ La dedica speciale alla conduttrice

“Ho trovato questa foto, la prima elementare a scuola Maddalena di Canossa. Ero la più fragile, più insicura, avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro…Indovinate dove sono, riuscite a riconoscermi? La vita è imprevedibile, sempre” scrive la conduttrice condividendo con i sua follower un pezzo importante della sua infanzia. Ecco la foto della conduttrice a scuola.

Domenica In: quando torna? Mara Venier svela la data e replica alle polemiche/ "In pensione? Sono ancora qua"

Mara Venier e l’amore per Nicola Carraro: “I suoi amici mi consideravano inadatta”

Venier, ai microfoni del Corriere della Sera, racconta l’amore per il marito Nicola Carraro con il quale ha appena festeggiato 23 anni insieme: “Nessuno ci dava due lire. Tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati prestissimo. Dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio eccoci ancora qui», confessa la conduttrice. ”

E ancora: Non è stato facile per la conduttrice farsi accettare, soprattutto dagli amici di lui che la ritenevano inadeguata: “Tutti erano pazzi di Nicola appena lo hanno conosciuto. Una su tutti, la mia più cara amica a quel tempo, Edwige Fenech, che mi disse: “È l’uomo giusto per te”. Ma non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza” ha dichiarato Mara Venier che ha sofferto molto queste prese di posizioni da parte dei suoi affetti.

Mara Venier approva la coppia Belen Rodriguez ed Elio: "Vola Belenita, vola…"/ Scoppia la polemica nel web

© RIPRODUZIONE RISERVATA