Mara Venier ricorda Franco Di Mare: “Ho un messaggio che non cancellerò mai”/ Sul web è polemica: “Ipocrisia”

Franco Di Mare è morto: il ricordo di Mara Venier a Domenica In

ha aperto la puntata di oggi di Domenica In con un commosso ricordo divenerdì 17 maggio a soli 68 anni per un mesotelioma, un tumore ai polmoni molto aggressivo. La conduttrice lo ha ricordato con parole piene di stima e affetto: “Noi vogliamo aprire dedicando un filmato a un amico di tutti quanti noi. È scomparso venerdì, lui è Franco di Mare: era un amico, un grande giornalista, un inviato di guerra, un uomo che ha dedicato davvero tutta la sua vita a questa azienda, alla Rai.”

E poi Mara Venier a Domenica In ha aggiunto anche un suo personale ricordo: “Io avevo anche lavorato con lui, devo dire una cosa: ci siamo scritti 10 giorni fa. Lui mi ha mandato un cuoricino rosso, che non cancellerò mai. Franco, ti voglio ricordare così.” Sui social, però, mentre alcuni utenti si sono uniti al suo ricordo in molti l’hanno aspramente criticata ed accusata di ‘ipocrisia’ soprattutto alla luce dell’ultima intervista rilasciata da Franco Di Mare poco prima di morire a Che tempo che fa in cui accusava i dirigenti della Rai che gli hanno voltato le spalle lasciandolo solo nel periodo difficilissimo della sua malattia, addirittura negandogli documenti importanti per l’accertamento della sua salute.

Mara Venier ricorda Franco Di Mare ma è polemica: “Ipocrisia. Mai invitato”

Su X in molti utenti hanno accusato Mara Venier di ipocrisia per il ricordo tardivo e retorico di Franco Di Mare. Gli utenti hanno attaccato: “Quanta ipocrisia su Franco Di Mare perché non l’hai invitato nella tua bella trasmissione… ora fai la “coccodrilla” se tacevi era meglio.. ora hai riesumato Magalli… sei penosa..” “Se non ci fosse stata l’intervista da Fazio sul nove la Rai non avrebbe mai ricordato così il grande Franco di Mare. Punto.” “Oggi il talk doveva essere dedicato alla grande figura di Franco Di Mare. Ma forse è meglio così dato che lo stesso Franco Di Mare ha parlato di atteggiamento ripugnante della Rai. Ci siamo risparmiati un bel po’ di ipocrisia. #DomenicaIn”











