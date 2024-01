Mara Venier, salta ospitata di Dino a Domenica In: “Non c’è per motivi personali”/ Cos’è successo al cantante

Mara Venier, annuncia il forfait di un ospite a Domenica In: “Dino non c’è per motivi personali”

La puntata di oggi, 14 gennaio, di Domenica In nella prima parte è stata largamente dedicata ai Festival di Sanremo degli anni passati (anni 60-70) con cantanti dell’epoca tra cui Wilma Goich. E proprio parlando della carriera della cantante, Mara Venier ha annunciato che è saltata l’ospitata di Dino a Domenica In. Il cantante avrebbe dovuto essere presente ma per motivi non del tutto specificati non è stato presente.

Mara Venier, infatti, dopo l’esibizione di Wilma Goich ha rivelato dispiaciuta: “Adesso ci farai ascoltare Gli occhi miei canzone del 1968, Sanremo, arrivata all’11esimo posto e tu la cantanta in coppia con Dino. Io avevo invitato Dino oggi ma per motivi suoi personali non è potuto venire però Dino ti abbraccio e ti volgio.” Dino, il cui vero nome è Eugenio Zambelli, nel 1968 aveva partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Wilma Goich portando una delle sue canzoni più note.

Domenica In, cos’è successo a Dino: Mara Venier annuncia anche l’assenza di Don Backy

È saltata l’ospitata del cantante Dino a Domenica In nella puntata di oggi ed il motivo non è stato reso noto. Mara Venier annunciando l’assenza di Eugenio Zambelli ha parlato genericamente e solo di ‘motivi personali’ senza scendere nel dettaglio. Non s sa, dunque, così successo all’artista i cui anche profili social tacciono. L’ultimo suo post, infatti, riguarda la nipotina Emma ed è del novembre scorso.

Non solo Dino, Mara Venier ha annunciato anche un’altra assenza a Domenica In: quella di Don Backy. Insomma, puntata ricca di imprevisti e contrattempi quella di oggi del talk pomeridiano di Rai1. Alla fine sono ritornati i soliti ospiti come Nicola Di Bari, Bobby Solo (che la scorsa settimana aveva ricordato Little Tony) e Wilma Goich già presente domenica scorsa.

