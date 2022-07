Mara Venier scopa e acqua per lavare “le ca*ate dei gabbiani”/ “Non dite che la spreco come le lavo? lecco?”

Mara Venier lava il terrazzo di casa: “Non cominciate a dire che…“

Messasi alle spalle l’ennesima stagione di successo in tv, Mara Venier si sta godendo la meritata pausa estiva all’insegna del relax. La conduttrice Rai quest’anno ha portato a compimento un’altra grande impresa televisiva, superando se stessa grazie agli ascolti record di Domenica In. Ed è per questo che, ora, è tempo di pensare alle vacanze e agli spensierati siparietti social cui ormai ha abituato i suoi numerosissimi fan. Come l’ultimo video condiviso sul proprio profilo Instagram, che la vede alle prese con il lavaggio del terrazzo di casa.

Pompa d’acqua alla mano, Mara Venier si è fatta immortalare mentre pulisce il terrazzo a piedi nudi, divorata dal caldo. L’emergenza siccità di questo periodo impone il consumo minimo di acqua e così, per spegnere le polemiche sul nascere, ha scritto un ironico messaggio social a corredo del video: “Caldooo. Non cominciate a dire che spreco l’acqua…le ca*ate dei gabbiani come le lavo???? lecco????“. “Non ce la faccio più” commenta la conduttrice tra una risata e l’altra, gettandosi un po’ di acqua addosso per schivare la calura estiva.

Mara Venier sempre più protagonista in televisione

“Attenta che a piedi nudi scivoli!!!!” l’avvertimento di Rita Dalla Chiesa tra i commenti al post di Mara Venier, che ha fatto incetta di like e messaggi per il divertente video condiviso. La conduttrice Rai è ormai diventata un’icona di un programma cult di Domenica In, per il numero di edizioni condotte e per l’affetto dei telespettatori che si amplia anno dopo anno.

Oltre al format domenicale di Rai1, la ‘zia Mara’ di recente ha anche condotto Una voce per Padre Pio 2022, chiudendo così la sua stagione televisiva e concedendosi alle meritate vacanze. Gli impegni per lei sono però dietro l’angolo: a settembre, infatti, tornerà nuovamente al timone di Domenica In con le sue ormai consuete interviste ai grandi esponenti della televisione, della musica e dello spettacolo. Rai1 non può fare a meno di una delle sue colonne portanti, regina di ascolti e portatrice di leggerezza e divertimento nelle case degli italiani.

