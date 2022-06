Mara Venier/ “Sono stati anni duri dopo la perdita di mia madre…”

Mara Venier e la sua vita sentimentale tumultuosa

Mara Venier ha sempre avuto una vita sentimentale piena di alti e bassi, si sposa per la prima volta a 17 anni, era incinta della sua prima figlia Elisabetta. Ha seguito il suo uomo Francesco Ferraccini a Roma, da sempre la conduttrice ha amato la città di Roma definendola “il suo primo amore“. Qualche anno dopo si trasferirà in seguto al divorzio con il suo primo matrimonio, subito dopo conoscerà l’attore Pier Paolo Capponi, avrà il suo secondo figlio Paolo, frutto dell’amore tra Mara e l’attore.

Nel 1984 sposerà Jerry Calà a Las Vegas, con il quale avrà una relazione che durerà solo 3 anni, per poi naufragare dopo i continui tradimenti dell’attore. Subito dopo Mara avrà un amore intramontabile con Renzo Arbore, purtroppo durante questa relazione perderà un bambino. La gravidanza venne interrotta in uno stato molto avanzato, questo sarà un grande dolore per la coppia, la quale ha terminato il loro amore con un profondo rapporto di stima e affetto duraturo nel tempo.

Mara Venier e il lutto per la perdita di sua madre

Mara Venier ha dovuto attraversare un momento difficile subito dopo aver affrontato la perdita di un bambino. Il lutto per la scomparsa di sua madre giunse come una doccia gelata per Mara, la quale rivelò di aver trovato il sorriso solo dopo alcuni anni. La conduttrice riuscì a trovare l’energia giusta e la voglia di andare avanti dopo diversi mesi, ma nonostante questo, passò anni duri e pieni di dolore per riuscire a processare la perdita di sua madre.

Nel 2006 troverà l’amore nuovamente con il produttore cinematografico Nicola Carraro, tra i due scoppierà l’amore e daranno alla luce Gerò. Attualmente la conduttrice ama pubblicare dei selfie su Instagram, dove la ritraggono in compagnia del produttore cinematografico e dei suoi figli. La prima figlia Elisabetta Ferracini è nata dall’unione con l’attore Francesco Ferracini scomparso nel 2016, oggi è diventata madre e ha regalato un nipote di nome Giulio. Mentre il secondo figlio Paolo Capponi, è diventato famoso sui social recentemente dopo aver pubblicato una foto con sua madre.

