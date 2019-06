Mara Venier telefona in diretta a Io e Te/ Pierluigi Diaco “commosso da questo gesto”

Telefonata in diretta di Mara Venier a Io e te, la trasmissione pomeridiana di Raiuno, condotta da Pierluigi Diaco. Il giornalista e conduttore apre la terza puntata del nuovo programma con un servizio dedicato a Mara Venier che, dopo il grande successo ottenuto con Domenica In ha presentato la nuova collezione della sua linea di vestiti, studiata per le “donne curvy come me”, dice la conduttrice. Mara, alla giornista di “Io e te”, poi, confessa di non riuscire a rinunciare ai jeans presente nel suo armadio sin da quando aveva 15 anni e di essere emozionata per l’imminente matrimonio del figlio che, insieme alla compagna, le ha regalato il nipotino Claudio che le ha donato una seconda giovinezza. Dopo il servizio dedicato alla Venier, Pierluigi Diaco apre il primo spazio della trasmissione dedicato alle sofferenze d’amore. Tra un parere e l’altro dei propri ospiti, Diaco riceve, a sorpresa, la telefonata in diretta di Mara Venier.

MARA VENIER TELEFONA IN DIRETTA A IO E TE ED EMOZIONA PIERLUIGI DIACO

“Gigi, tu sei fragile in amore?“: Mara Venier apre così la telefonata lasciando senza parole Pierluigi Diaco. “Ma chi è?”, chiede il conduttore. “Sono io. Volevo fare un saluto a tutti gli ospiti. Voglio ringraziarvi per il servizio che avete fatto e un abbraccione a Sandra Milo. Tu sei mio fratello e io sono felice di vederti in video in un programma garbato ed elegante. Andrà tutto bene. Non ti commuovere che fai piangere anche me. Ti voglio bene”, dice la conduttrice. “Sono commosso da questo gesto. Ti voglio tanto bene anch’io. Grazie di cuore”, commenta emozionato Diaco che, prima di riprendere in mano le redini del programma aggiunge: “non me l’aspettavo”.





