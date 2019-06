MARA VENIER/ Piange in diretta a Domenica in: tornerà a settembre? (Che tempo che fa)

Mara Venier ha detto “arrivederci” a Domenica in. Si badi bene: “arrivederci” e non “addio”. E’ molto probabile che la conduttrice venga riconfermata al timone del programma, visti gli ottimi ascolti ottenuti nella stagione appena conclusa. E’ l’ultima puntata anche per Che tempo che fa, che oggi la ospita per un’intervista molto speciale. Pure per Fabio Fazio, le sorti sono incerte: si dice che il conduttore e il suo team traslocheranno su Rai 2, dove andrà in onda una versione “riveduta e corretta” del talk show. La Venier, al contrario, resterebbe in pianta stabile su Rai 1. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che mancano ancora alcune settimane alla presentazione dei palinsesti. Una settimana fa, Venier si è congedata dal suo pubblico: “Avevo un’incertezza fortissima, non sapevo come sarebbe andata quest’anno…”, ha detto tra le lacrime. Per il 2020, forse, potrebbe avere qualche certezza in più.

Mara Venier si congeda da Domenica in

Tanta commozione per Mara Venier, che nell’ultima puntata di Domenica in ha voluto circondarsi dell’affetto dei suoi fan. Il grazie più grande va proprio ai telespettatori, che l’hanno seguita e premiata nonostante i timori iniziali. “Questa è la più bella edizione che abbia mai fatto! La più difficile e faticosa”, ha spiegato la conduttrice. “Ci ho messo tutta me stessa, la mia vita, gioia e dolori… E l’ho fatto in maniera totalmente libera perché io sono questa”. Inevitabile citare i vertici Rai, che per primi hanno creduto in lei. Intanto, sul led wall alle sue spalle, scorrevano le immagini coi momenti più significativi di questa edizione. Verso la fine, Mara è scoppiata in un pianto a dirotto: “Io non riesco a dire più niente”, ha concluso, la voce rotta dall’emozione. Il pubblico in studio ha ricambiato con un lungo applauso.

Mara Venier vince tutto

Mara Venier può finalmente rilassarsi. Libera dagli impegni televisivi e da Domenica in, si è goduta un momento di relax con il marito Nicola nella sua casa romana. Come spesso accade, la Venier condivide su Instagram scatti e ricordi di famiglia. “Che tramonto stasera, bello stare a casa con il mio amore”, ha scritto nella didascalia. E’ stato un anno ricchissimo, dal punto di vista professionale. Adesso, però, è il caso di prendersi una pausa (meritata). Sono passati 25 anni dal suo debutto da “Signora della Domenica”, il titolo che si è guadagnata conducendo il maggior numero di edizioni in assoluto. L’obiettivo, per quanto riguarda l’ultima, era quello di risollevarne le sorti. E Mara ci è riuscita: la guerra contro Barbara d’Urso è stata vinta.



