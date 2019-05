Mara Venier Vs Pamela Prati/ “Vorrei cancellare la sua intervista a Domenica In”

Mara Venier ha chiuso in bellezza la sua edizione dei record di Domenica In dando appuntamento alla prossima volta, magari proprio a settembre sempre su Rai1, ma, intanto, voltandosi indietro c’è qualcosa che non avrebbe voluto fare e che vorrebbe cancellare ovvero l’intervista a Pamela Prati. Proprio a Domenica In la showgirl ha lanciato la storia del suo fidanzamento e quella del matrimonio con il finto Mark Caltagirone che doveva andare in scena proprio all’inizio di questo mese. Così non è stato e non solo. Alcuni sono pronti a scommettere che la showgirl aveva inventato la storia del matrimonio per mettere insieme un po’ di soldi e pagare i presunti debiti dovuti al gioco del Bingo (secondo quanto ha riportato Dagospia) ma che mai si sarebbe aspettata l’inchiesta giornalistica che ha portato la verità a galla. E adesso? Mentre Canale 5 sembra puntare molto sul caso tanto da continuare a invitare i suoi protagonisti, Mara Venier si è detta scossa e delusa.

LA DELUSIONE DI MARA VENIER

Mara Venier è tornata sull’argomento nel corso di una lunga chiacchierata con l’Adnkronos rivelando: “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. Lei è stata la prima ad ospitare la showgirl e da Rai1 ha annunciato il matrimonio per il quale poi sono tutti impazziti e la stessa conduttrice rivela che lei era invitata al matrimonio: “La Prati mi ha tirato una sòla, mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà”. Come andrà a finire adesso questa storia? Mara Venier tornerà davvero a parlarne anche a settembre?

