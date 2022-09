Mara Venier zittisce spettatore: “Stiamo lavorando!”/ Video, gelo a Domenica In…

Mara Venier ha ripreso uno spettatore troppo rumoroso nello studio di “Domenica In”, incurante del fatto che la trasmissione fosse in diretta e il pubblico a casa stesse assistendo alla scena. La regina della domenica pomeriggio di Rai Uno è tornata quest’oggi al timone del programma cult della rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini, superando peraltro un mostro sacro come Pippo Baudo, capace di condurre 13 edizioni di “Domenica In” (zia Mara è all’edizione numero 14, ndr), ma ha subito voluto dimostrare a tutti come abbia ancora la capacità di tenere testa nelle situazioni più difficoltose e impreviste.

Tutto è accaduto mentre stava intervistando una coppia che nella vita si ama alla follia, vale a dire quella composta dall’attore Claudio Santamaria e dalla giornalista Francesca Barra, in passato protagonisti-ballerini del videoclip del singolo di Achille Lauro “Bam Bam Twist“. I due stavano raccontando al pubblico televisivo proprio la loro relazione, a cominciare dal loro primo incontro, avvenuto quando la donna aveva appena undici anni, sino ad arrivare a “denunciare” alcuni individui che hanno tentato di seminare zizzania e di allontanare i due innamorati. A quel punto, però, nello studio televisivo è successo qualcosa che a Mara Venier non è andato giù…

MARA VENIER ZITTISCE SPETTATORE IN DIRETTA TV A DOMENICA IN: “STIAMO LAVORANDO!”

Infatti, interrompendo la narrazione di Francesca Barra in maniera brusca e senza preavviso, Mara Venier si è girata verso la platea e ha ripreso presumibilmente uno degli spettatori, alzando anche il tono di voce per farsi sentire ed esclamando: “Scusi, scusi, scusi! Stiamo lavorando”. Parole alle quali ha fatto seguito un silenzio di pochi attimi, che però sono parsi eterni, e che hanno fatto intendere a tutti che la presentatrice aveva raggiunto il livello massimo di sopportazione.

Del resto, nel corso dell’intervista a tre conclusa pochi minuti prima con Alberto Matano e Loretta Goggi, Mara Venier aveva ammesso che un suo “difetto-dote” è proprio quello di “essere diretta, di dire le cose come stanno quando non mi piacciono”. Spettatore avvisato…

Me la sto facendo sotto mancava solo il FORSE LEI#DomenicaIn pic.twitter.com/JTfCvwBEkR — Nicolò (@NicoloC__) September 11, 2022













