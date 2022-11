Maratona di Verona oggi domenica 20 novembre/ Strade chiuse e divieti

MARATONA DI VERONA 2022: ATTESI 7 MILA RUNNER!

Tutto pronto per la Maratona di Verona, in programma oggi domenica 20 novembre 2022. La ventunesima edizione della Hoka Verona Marathon, l’ottava ero Wind Cangrande Half Marathon e la Avesani Last 10k che prenderanno il via sotto lo sguardo dell’Anfiteatro Arena. Sono attesi sette mila runner per una ripartenza attesa, dopo due anni di pandemia che hanno lasciato il segno.

Come reso noto da Marathon World, la Maratona di Verona coinvolgerà atleti di 75 nazionalità diverse. La nazione più rappresentata è l’Austria con 25 presenze, seguita da Francia e Germania. Da non sottovalutare la componente femminile: gli organizzatori hanno annunciato una quota rosa pari al 47 per cento. I runner più maturi sono i 79enni Ciro Pappadà e Helmut Mang, i più giovani, invece, i neonati Marica e Filippo nella 10 km non competitiva.

MARATONA DI VERONA: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Per consentire il corretto svolgimento della Maratona di Verona 2022, sono state ufficializzate delle variazioni alla viabilità. Il percorso di gara sarà occupato dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Sul sito del Comune di Verona è stato stilato l’elenco delle strade con divieto di transito, divieto di sosta con rimozione, percorribilità consentita a senso unico di marcia a velocità estremamente limitata e così via. Sono ovviamente previste anche delle deviazioni delle linee urbane dell’ATV: tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’ATV e sull’app Info Bus Verona.

Il Comune ha reso noto, inoltre, che nei momenti in cui non transitano i podisti e il seguito, previa valutazione della Polizia Locale e del personale dell’Associazione Sportiva Verona Marathon, viene autorizzato l’attraversamento del tracciato di gara, in corrispondenza di intersezioni ritenute idonee ai veicoli degli operatori di assistenza domiciliare delle Aziende di assistenza domiciliare convenzionate con il Comune di Verona, impegnati in tale servizio.

Divieto di transito a veicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette, per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, lungo le vie interessate dal percorso podistico

dalle ore 3 alle ore 15 del 20 novembre, in:

– corso Porta Nuova, nel tratto tra via Paglieri e piazza Bra, piazza Bra, via degli Alpini

dalle ore 7 alle ore 12 del 20 novembre, in:

– corso Porta Nuova (tra via Paglieri e Porta Nuova, nella corsia in direzione Porta Nuova)

dalle ore 7 alle ore 15 del 20 novembre e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa, è vietato il transito dei pedoni e dei veicoli in:

– corso Porta Nuova, circonvallazione Oriani, stradone Porta Palio, largo Don Bosco, via San Zeno in Oratorio, rigaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, via Da Vico, via Lega Veronese, piazza Bacanal, circonvallazione Maroncelli, Porta Palio, viale Galliano, via Piccoli, via Camuzzoni, via San Marco, via Manzoni, attraversamento corso Milano, via Galvani, via dei Ponti, via Pigafetta, ciclabile Camuzzoni, attraversamento via Doria, attraversamento via Quarto Ponte, attraversamento via Faliero, Centro Sportivo Bottagisio, via Rubinelli, diga Chievo, lungadige Attiraglio (direzione Parona e direzione Verona), piazza del Porto, incrocio ponte Catena, lungadige Cangrande, attraversamento via Del Risorgimento, attraversamento piazza Arsenale, lungadige Campagnola, attraversamento piazzale Cadorna, lungadige Matteotti, ponte Garibaldi, via Garibaldi, via Rosa, corso S. Anastasia, piazza delle Erbe, via Cairoli, piazza Viviani, piazza Indipendenza, largo Pescheria Vecchia, via ponte Nuovo, lungadige Rubele, via Leoni, stradone San Fermo, stradone Maffei, largo Divisione Pasubio, viale Colombo, ponte Catena, piazzetta Melvin Jones.

dalle ore 8 alle ore 14.30 del 20 novembre, in:

– incrocio di ponte Catena con lungadige Attiraglio, assicurando comunque in qualsiasi momento l’accesso al Pronto Soccorso alle ambulanze e ai mezzi di soccorso

Maratona di Verona 2022. Divieto di sosta Divieto di sosta con rimozione compresi motocicli e ciclomotori

dalle ore 15 del 19 novembre alle ore 16 del 20 novembre, in:

– piazza Cittadella, tutta l’area in prossimità della rampa d’uscita del parcheggio interrato, eccetto i taxi

dalle ore 00 alle ore 16 del 20 novembre, in:

– corso Porta Nuova, entrambi i lati, tra via Paglieri e piazza Bra, comprese le due aree centrali sotto l’orologio

– corso Porta Nuova, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Paglieri e vicolo Ghiaia

– lungadige Cangrande 15 stalli di fronte al civico n.1, lato Adige

– via Camuzzoni per i primi 10 stalli, lato ponte di via Albere, siti in prossimità del civico 9

– lungadige Matteotti , nel tratto compreso tra Ponte della Vittoria all’intersezione con via Prato Santo, lato fiume Adige

– lungadige Rubele, da via Ponte Nuovo con direzione ponte Nuovo, i primi 5 stalli di sosta, in prossimità dei civici n. 2/4

Maratona di Verona 2022. Percorribilità consentita a senso unico di marcia a velocità estremamente limitata

dalle ore 7 alle ore 15 del 20 novembre in:

– piazza Bacanal, nel tratto compreso e con direzione tra via Pontida e via Porta San Zeno











