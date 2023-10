Marc Marquez, ufficiale l’addio a Honda/ MotoGp, a breve la firma con Ducati Gresini?

Ora è davvero ufficiale, Marc Marquez lascia la Honda HRC. Dopo settimane se non mesi di chiacchiere, indiscrezioni, rumors, anticipazioni e smentite, alla fine il classe 1993 spagnolo ha deciso di separarsi dalla scuderia nipponica in cui era sbarcato ben 11 anni fa, nel 2012. A certificare il tutto è stata la stessa HRC che ha diramato una nota sul proprio sito web in cui si legge: “Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP”.

Bagnaia e Marc Marquez, "scontro" in pista in MotoGP/ Video: dito medio e tensioni nelle qualifiche

Marquez e la Honda avevano ancora un anno di contratto ma “entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023.. Entrambe le parti – si legge ancora – hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi”. La Honda ricorda gli 11 anni di collaborazione in cui i due hanno ottenuto ben “Sei Campionati del Mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position”.

Marc Marquez, ricorso Honda per la penalità/ MotoGp: “Contro il regolamento”

MARC MARQUEZ, ADDIO A HONDA ORA IL TEAM DUCATI GRESINI DOVE TROVERA’ IL FRATELLO ALEX

La prima vittoria di Marc Marquez in MotoGp risale al 2013, ad Austin in Texas, divenendo all’epoca il più giovane vincitore di categoria, record che resiste ancora oggi. “Entrambe le parti continueranno a dare il loro pieno sostegno per i restanti round della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. La HRC – conclude il comunicato – augura il meglio a Marc Marquez per i suoi impegni futuri”.

Ed ora per Marc Marquez si spalancano le porte del team Gresini Ducati. Nel 2024 lo spagnolo sbarcherà a Faenza dove troverà il fratello Alex, che probabilmente potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nella trattativa. Se tutto andrà come previsto Marquez firmerà un contratto annuale, visto che nel 2025, quando scadranno la maggior parte degli accordi, sarà libero di decidere dove andare. “Grazie per questo viaggio di 11 anni insieme, Honda. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili: sei Mondiali, cinque Triple Corone, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position. Risate, lacrime, gioie, momenti difficili ma soprattutto: un rapporto unico e irripetibile. Separati, ma sempre insieme”, il post su X di Marquez a conferma dell’addio a Honda.

Marc Marquez: "Moto GP? Ho pensato al ritiro"/ "Non ho rispettato l'infortunio e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA