Marc Marquez in Ducati Factory: ufficiale/ Contratto fino al 2026, il classe 1993 al fianco di Bagnaia

Ora è davvero ufficiale, Marc Marquez è il nuovo pilota del team Ducati Factory. A partire dal 2025 il “cabroncito” avrà a disposizione la moto migliore del campionato di MotoGp, correndo fianco a fianco a Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo e in lotta per il titolo 2024. L’annuncio è arrivato stamane, con i canali social di Ducati Corse che hanno anticipato la nuova con un curioso “here we go” (che tradotto vuol dire “ci siamo”), per poi pubblicare appunto la foto di Marc Marquez con addosso la divisa del team Ducati ufficiale.

“Ducati Corse è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo con Marc Márquez per il prossimo biennio”, si legge sul sito della due ruote di Borgo Panigale. Marquez correrà così in Ducati per la stagione 2025 e anche per quella del 2026, dopo di che ciò che accadrà si vedrà. Una grande vittoria quella del 31enne otto volte campione del mondo, che aveva lasciato il team Honda HRC per fare il suo sbarco nella scuderia Gresini Ducati.

MARC MARQUEZ IN DUCATI: UNO SBARCO ANNUNCIATO

Per molti era lo step intermedio prima di approdare in Ducati ufficiale se avesse dimostrato di essere ancora uno dei migliori e queste prime uscite della stagione 2024 non hanno lasciato spazio a dubbi. Anche se il numero 93 non ha ancora vinto una gara, sta comunque lottando con i due che hanno la moto migliore della sua, leggasi Jorge Martin, attuale leader del campionato e fresco di firma in Aprila ufficiale, e appunto Pecco Bagnaia, suo futuro compagno di squadra.

Curioso come quest’ultimo negli scorsi giorni, interpellato sulla composizione del team per l’annata che verrà, abbia commentato: “Vorrei un pilota che non rovinasse l’atmosfera…”, chissà a chi si riferiva. In ogni caso i giochi sono fatti e l’anno prossimo Ducati potrà contare su due cavalli di razza, quasi, con i dovuti paragoni, ai livelli della coppia Ayrton Senna e Alain Prost in McLaren.

MARC MARQUEZ IN DUCATI: LE PAROLE DELLO SPAGNOLO E DI DALL’IGNA

“Sono molto felice di poter vestire i colori rossi del team ufficiale Ducati in MotoGP la prossima stagion – ha commentato lo spagnolo dopo la firma – in sostanza, fin dal primo contatto con la Desmosedici GP, mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene. Da quel momento in poi sapevo che il mio obiettivo era continuare questo percorso, continuare a crescere e passare nella squadra dove Pecco Bagnaia è Campione del Mondo per due anni consecutivi” ringraziando anche la famiglia Gresini per l’opportunità concessagli nel corso di questo 2024.

Gigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse, ha invece spiegato di aver scelto un “talento indiscutibile come Marc Márquez, che in poche gare è riuscito ad adattarsi perfettamente alla nostra Desmosedici GP. e la sua innata ambizione lo spinge a crescere continuamente”.











