Marcel Amont ed Enrico Maria Salerno, ex compagni Alice Kessler/ “Era sposato e con figli…”

Marcel Amont ed Enrico Maria Salerno sono stati ex compagni di Alice Kessler, sorella gemella di Ellen Kessler del Dadaumpa. Una carriera di grandi successi per le gemelle del Dadaumpa che, proprio per motivi di lavoro, hanno avuto poco tempo da dedicare alla vita privata. Le due non si sono mai sposate, ma la vita di Alice è stata segnata da due amori importanti. Il primo è stato con Marcel Amont, il figlio di Modeste Miramon, dipendente delle ferrovie, e di Romélie Lamazou, infermiera. Dopo aver studiato al Conservatorio, Marcel Amont decide di dedicarsi alla canzone: prima studia presso le arti di Bordeaux per poi raggiungere la grande notorietà sul finire degli anni ’50 a Parigi dove si fa conoscere come cabarettista. Dopo la fine dell’amore con Marcel Amont, Alice Kessler ha vissuto una storia d’amore con Enrico Maria Salerno.

Gemelle Kessler, infanzia difficile e figli/ "Non abbiamo nessun rimpianto"

Alice Kessler e l’amore per Enrico Maria Salerno: “era affascinante, ma…”

L’amore tra Alice Kessler e Enrico Maria Salerno è nato per caso proprio durante la lavorazione di un film. Galeotto, infatti, è stato il set del film “Viola, violino e viola d’amore”, commedia musicale di Garinei e Giovannini del 1967, che ha permesso alla soubrette tedesca di poter incontrare l’attore, doppiatore e conduttore. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che da quel momento hanno iniziato a conoscersi nonostante l’uomo fosse sposato. A raccontare qualche dettaglio sul loro amore è stata proprio la soubrette che, in una intervista, ha raccontato: “era affascinante, ma era sposato e con figli…ci lasciammo”. Enrico Maria Salerno, infatti, quando ha conosciuto la soubrette era ancora felicemente sposato con Fioretta Pierella, la prima moglie e madre dei suoi quattro figli Giovan Battista, Eduardo, Petruccio e Nicola. Un amore terminato nel giro di poco tempo, ma che ha indubbiamente segnato la vita sentimentale della ballerina del dadaumpa.

