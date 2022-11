MARCEL!/ L’opera prima di Jasmine Trinca tra favola e realtà

Un film tra favola e realtà che traccia un solco nel cinema italiano. Marcel! segna l’esordio dietro la macchina da presa di Jasmine Trinca, tra le attrici più importanti del panorama nostrano. Un’opera originale, non priva di difetti ma di grande spessore. L’opera prima del volto di Supereroi è disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand.

SINOSSI – Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell’amore.

Marcel! accende i riflettori su un rapporto a dir poco particolare tra una madre e una figlia. La prima un’artista di strada, la seconda un’artista in divenire. La piccola non è apprezzata dalla madre ed è su questo versante che ritroviamo dolcezza e crudeltà in una eccellente coesistenza.

Marcel! fa piangere e ridere, fa commuovere ma anche divertire. Jasmine Trinca parla di temi intimi, ma lo fa in maniera completamente trasfigurata. Strizzando l’occhio a Il Monello di Charlie Chaplin, la regista racconta le difficoltà dei rapporti e la necessità d’amore, sperimentando e giocando con il cinema. Etichette rifiutate per confezionare un’opera originale. Presentato alle Séances Spéciales del Festival di Cannes 2022, Marcel! è valorizzato dalle interpretazioni di un’Alba ROhrwacher inedita e e della sorprendente Maayane Conti

