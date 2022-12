Marcell Jacobs confessa “Quante lacrime il giorno del matrimonio”/ “Nicole Daza? Non è facile starmi vicino”

Il campione olimpico e d’Europa d’atletica leggera, Marcell Jacobs, è intervenuto nella puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, che sarà riproposta sabato 17 dicembre su Canale 5. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo, il centometrista azzurro si è ripetuto ai campionati Europei dell’ultima estate, mettendo anche a tacere delle polemiche che l’avevano visto protagonista a causa dei troppi infortuni subiti. Jacobs ha raccontato le emozioni di una vittoria meno prestigiosa rispetto alle Olimpiadi, ma ancor più importante perché ha rappresentato la sua conferma ad altissimi livelli.

Viviana Masini madre Marcell Jacobs/ "Tranne in pista, l'uomo più lento della terra!"

“Chi mi dà contro mi dà l’energia di tornare in pista e correre ancora più forte“, aveva affermato Jacobs dopo la vittoria agli Europei di Monaco, concetto confermato anche ai microfoni di Verissimo, in cui il campione ha sottolineato come si possa imparare molto anche dai detrattori e da tutti coloro che si rivelano poco convinti dei mezzi di un atleta anche a fronte di grandi vittorie. Il successo Olimpico non è stato estemporaneo ma ha rivelato un grande atleta a livello Mondiale.

Lamont Jacobs, padre Marcell Jacobs/ "Giudicato senza sapere nulla: lo odiavo ma..."

MARCELL JACOBS E IL RAPPORTO CON LA MOGLIE NICOLE DAZA

Parlando a Verissimo con Silvia Toffanin, Marcell Jacobs ha svelato anche dei particolari del rapporto con la moglie Nicole Daza, che l0 ha accompagnato passo dopo passo nel suo percorso di crescita umana e sportiva, dandogli anche dei figli prima del matrimonio. “Non è facile starmi a fianco – ha spiegato Jacobs parlando del rapporto quotidiano con Nicole – Ma lei ci riesce benissimo, ormai abbiamo una complicità tale che ci capiamo al solo sguardo“.

Una festa da sogno con celebrata sul Lago di Garda con 170 invitati lo scorso 18 settembre con Jacobs che non si è nascosto, durante l’intervista, confessando candidamente le emozioni provate: “Ho pianto tutto il tempo“, ha spiegato Marcell, sottolineando come il matrimonio sia stato il vero coronamento di un percorso di coppia, un qualcosa che lui e Nicole sognavano da tempo e che hanno potuto vivere una volta trovato un pieno equilibrio umano e professionale, anche come persone singole e non solo come coppia.

Chi è Nicole Daza, moglie Marcell Jacobs/ "Col tempo ho imparato quanto è importante il..."

MARCELL JACOBS E IL MATRIMONIO CON NICOLE DAZA

Nell’intervista a Verissimo Jacobs ha raccontato anche l’emozione vissuta nel giorno del matrimonio con Nicole. “Ero parecchio emozionato, in gara ho imparato a gestire le emozioni ma quella del matrimonio è un’emozione nuova, unica – ha spiegato Jacobs a Silvia Toffanin, aggiungendo – “Abbiamo vissuto momenti bellissimi quel giorno, li ricorderò per tutta la vita. Io ho trovato una moglie fantastica, mi supporta sempre in tutto, mi ha regalato due splendidi bambini, so che stare vicino a me non è facile“.

Al matrimonio non era presente invece il padre di Marcell Jacobs, assenza sulla quale il campione non ha recriminato: “Mio padre non è venuto e va bene così. Da quello che mi è stato detto, perché ultimamente l’ho sentito poco, sta vivendo un momento tutto suo, sta cercando un suo equilibrio, e non voglio cercare di fargli pesare questa cosa. Ho voluto rispettare la sua decisione, mi avrebbe fatto piacere averlo ma rispetto le decisioni di tutti. C’erano gli zii e la nonna dall’america e mi è bastato questo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA