Una delle persone più importanti nella vita di Marcell Jacobs è senza dubbio la moglie Nicole Daza, insieme alla quale ha costruito una bellissima famiglia. Entrambi hanno anche avuto una figlia di nome Meghan e il figlio Anthony, che spesso appare nei loro profili Instagram. I successi più importanti del famoso azzurro sono stati conquistati anche grazie alla donna, che a soli otto anni si è trasferita in Italia dall’Ecuador.

Lei e Marcell Jacobs si sono innamorati a prima vista, e come ha scherzato lei, in soli 9 secondi, tempo in cui il marito aveva vinto l’oro alle olimpiadi di Tokyo. Nel 2017 nasce Anthony, mentre tre anni dopo la piccola Meghan, legatissima alla mamma. Nel 2022 è arrivato invece il matrimonio proprio nel giorno del compleanno di Nicole Daza. Domenica 25 agosto 2024, Marcell Jacobs torna a correre in territorio polacco dopo le incredibili fatiche parigine, alle olimpiadi tenutesi ad agosto.

Marcell Jacobs e Nicole, l’amore per la piccola Meghan e la sofferenza per la lontananza del papà

La sfida saranno i 100 metri questa volta, al famoso stadio Slaski di Chorzow. In Francia le cose per il velocista non sono andate come sperato, perdendo l’oro ma guadagnandosi ancora una volta i meriti per una gara coi fiocchi. A sfidarlo saranno quattro atleti fortissimi, come Jakob Ingebrigtsen dalla Norvegia, Armand Duplantis dalla Svezia, l’olandese Femke Bol e Karsten Warholm. Intanto, a casa lo aspetta la sua famiglia impaziente di riabbracciarlo. Le ultime storie Instagram della moglie Nicole Daza mostrano la figlia Meghan, che in questo periodo di fine estate ha deciso di farsi le freccine ai capelli.

Poche e semplici storie che la mostrano tutta contenta del suo nuovo look, con una bellissima foto insieme al fratello, entrambi sorridenti mentre il papà è pronto per la gara. Nicole Daza, qualche tempo fa aveva messo una foto che ritraeva lei e il marito Marcell Jacobs sui social, con una didascalia commovente: “Ciao amore, mi manchi tanto Ancora qualche giorno per tornare tra le tue braccia”. Certo non deve essere facile separarsi continuamente, ma il loro lavoro richiede tanti sacrifici. Dal canto suo, anche Nicole fa tanto sport: ha un fisico scolpito ed è sempre impeccabile. Come il marito Marcell Jacobs segue una dieta specifica, senza programmi dimagranti: mangia in modo sano e sta attenta alle quantità.