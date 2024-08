Ecco chi è Nicole Daza, la moglie e la dolce metà di Marcell Jacobs

Dopo un colpo di fulmine scoccato nel 2018, Marcell Jacobs e Nicole Daza sono diventati marito e moglie quattro anni dopo. Oggi il velocista italiano e la sua dolce metà “celebrano” sei anni di amore, anche se sulla ragazza che ha rapito il cuore del campione sappiamo molto poco. Ricostruendo la loro storia, però, sappiamo che la relazione è iniziata quasi per caso, quando Nicole lavorava ancora come dipendente all’Outlet di Serravalle.

Non a caso le prime fasi della loro storia d’amore si sono consumate nel Nord Italia, dove entrambi “erano di casa”. Per quanto riguarda la sfera più personale, sappiamo che Nicole ha una sorella di nome Francesca, anche lei mamma.

Marcell Jacobs, lo sport e la famiglia sempre al primo posto: la moglie Nicole e i tre figli…

Per arrivare a determinati traguardi Marcell Jacobs ha dovuto dedicare tutto se stesso, spesso a discapito del tempo libero e dei rapporti con i suoi cari. Non la moglie e i figli, a cui non ha mai fatto mancare nulla. I tre figli infatti sono per lui di fondamentale importanza, tanto che ha tatuato i loro nomi sulla pelle. Marcell Jacobs e Nicole Daza sono diventati genitori per la prima volta nel 2019, quando è nato il loro primogenito Anthony, seguito dalla secondogenita Megan.

Il velocista azzurro è anche papà di Jeremy, un altro figlio nato da una precedente relazione, avuta quando aveva solo diciannove anni. L’ex fidanzata, Renata Erika, ha più volte criticato l’assenza di Jacobs nella vita di Jeremy.