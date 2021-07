Marcella Bella/ “Nonni? Li ho amati tanto! Ho due nipoti piccoli che sono miei fan”

La cantante Marcella Bella è stata ospite, in collegamento dalla meravigliosa Ischia, con la trasmissione Uno Weekend in onda su Rai1. “Di Ischia mi piace la gente, è affettuosissima e sempre cordiale, e poi la natura, il mare, tutto il verde intorno”, ha commentato. In occasione del Festival dedicato al cinema ed alla musica, Marcella è stata premiata: “Sono veramente tanto felice anche se non sono un’attrice, ma sono un’amante del cinema e dei Festival”, ha commentato. “Montagne verdi” continua a rappresentare il suo maggiore successo ma la Bella ha preferito non cimentarsi in una esibizione a cappella: “Al mattino non riesco a cantare perché qui si va a letto tardi”, ha svelato, “qui è meglio di Hollywood perché si va a dormire alle 5 del mattino e io non riesco a cantare”.

Marcella Bella ha poi svelato il segreto di tanta bellezza e di una forma smagliante: “Io di ‘bella’ ho solo il cognome e non ho segreti per essere rimasta così. Forse sono un po’ come il vino, che invecchiando miglioro, spero!”, ha ironizzato.

MARCELLA BELLA, IL SUO RUOLO DI NONNA ED I DUE NIPOTINI

In occasione della festa mondiale dei nonni che ricorre proprio oggi 25 novembre, Marcella Bella ha spiegato qual era il suo rapporto con i suoi nonni: “La mia nonna era un carabiniere, una donna molto alta, mentre la nonna paterna mi assomigliava, aveva il mio viso ma aveva gli occhi blu che non ho ereditato. I nonni per me sono stati basilari, li ho amati moltissimo e devono esserci sempre per i bambini, hanno bisogno di loro!”. Marcella Bella si è definita “la mamma del papà dei miei nipotini”, per non dire la nonna. “Loro mi chiamano Marcella”, ha svelato, parlando dei suoi nipoti, “Ho due nipotini piccolini e mi riconoscono anche dai video che mio figlio fa vedere perché vivono lontani dall’Italia, sono già miei fans”. Uno ha due anni e l’altro quattro: “Adam e Cassia, vivono a Singapore, sono così lontani”, ha svelato. A causa del Covid non li vede da due anni: “Ma tutti i giorni siamo su Whatsapp!”, ha però svelato.

