Marcella Bella: “Se avessi fatto come Laura Pausini avrei avuto le ‘corna’”/ “Lei aveva un fidanzato che…”

L’intervista di Marcella Bella a Belve è risultata ricca di particolari inediti, conditi da asserzioni e riflessioni della stessa artista che non si è tirata indietro alle graffianti domande di Francesca Fagnani. Un tema curioso si è palesato in relazione alla sua carriera, in riferimento ad una dichiarazione fatta in passato e prontamente riportata dalla conduttrice.

“Sarei potuta essere la Pausini ma con vent’anni d’anticipo, ho detto più no che si, ero richiesta ovunque all’estero ma rifiutavo perché avevo il fidanzato qui e partire avrebbe significato ‘corna’…”. Queste le parole di Marcella Bella in un’intervista del passato a proposito delle quali Francesca Fagnani ha dunque chiesto: “Quindi Laura Pausini ha le corna?”, tempestiva la risposta della cantante: “Non lo so se la Pausini ha le corna, saranno problemi suoi. Però ho saputo che all’epoca aveva un fidanzato che la seguiva dappertutto, ora ha un marito che suona la chitarra con lei e quindi la segue dappertutto, io no…”.

Marcella Bella e il paragone con Laura Pausini: “Siamo due cantanti diverse…”

Francesca Fagnani ha poi chiesto a Marcella Bella, in via ipotetica, se la sua carriera sarebbe potuta arrivare ai picchi raggiunti da Laura Pausini qualora avesse avuto il ‘coraggio’ di partire anche lei alla volta del successo internazionale. “No, siamo due cantanti diverse con due storie e carriere diverse. Io ho cantato anche in giapponese…”. Riprendendo poi il discorso in un momento successivo dell’intervista a Belve, Marcella Bella ha aggiunto: “Laura Pausini è stata una mia figlioccia, ha continuato quel genere pop in cui mi ritrovo. Non so però se si reputa felice di questa cosa…”.











