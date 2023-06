MARCELLA BELLA, ZIA DI CHIARA E SORELLA GIANNI BELLA/ “Sono complementari, sul palco lei è spumeggiante…”

Chiara Bella e il rapporto tra il padre Gianni e la zia Marcella

Chiara Bella, la figlia di Gianni Bella, nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno del 30 giugno, parla del rapporto professionale e umano del padre e della zia Marcella. “Sono complementari. Papà è più timido sul palco mentre zia è spumeggiante. Insieme si completano”, dice Chiara nel salotto di Oggi è un altro giorno.

TRACY QUADE, CHI È LA MOGLIE DI BOBBY SOLO/ "Ci siamo conosciuti in aereo e le ho detto..."

Chiara ricorda, poi, il successo di Montagne Verdi: “Quando proposero la canzone a zia, da quello che mi hanno raccontato, so che non era molto entusiasta. Considerava il testo quello di una canzone per bambini e, invece, tornando a casa, quella melodia le restò in testa e poi decise di cantarla”, ricorda Chiara (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chiara Bella, chi è la figlia di Gianni Bella e nipote di Marcella/ "Papà? Sono molto orgogliosa di lui!"

Chi è Marcella Bella

Marcella Bella non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Con la sua voce ha scritto pagine importanti della musica italiana diventando la colonna sonora della sua generazione, ma anche di quelle successive. Dotata di una voce unica, ha respirato musica anche grazie al fratello Gianni a cui è fortemente legata. Accanto ad una carriera brillante e ricca di successi, Marcella Bella è riuscita a costruire anche una famiglia di cui è perdutamente innamorata.

Sposata con l’imprenditore milanese Mario Merello con cui è convolata a nozze dopo dieci anni di fidanzamento, è diventata mamma Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). “Io mi preoccupo per i miei figli e per i nipotini, perché io la mia vita bella e senza pensieri l’ho comunque vissuta”, ha detto in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo/ Il ritrovato rapporto nel 2018 dopo il Grande Fratello

Marcella Bella e il rapporto con il fratello Gianni e la nipote Chiara

Marcella Bella, insieme alla nipote Chiara, figlia del fratello Gianni, è stata ospite di Verissimo. In una puntata trasmessa a febbraio 2023, entrambe hanno parlato di Gianni Bella. “Sono molto orgogliosa del mio papà. Sono diventata la sua voce e mi impegno anche per farlo conoscere ai più giovani”, le parole di Chiara ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Gianni è fortissimo. Sempre sorridente. Quando vado da lui, ci facciamo sempre un sacco di risate. Lui mi fa tantissime domande“, le dichiarazioni di Marcella che ha un rapporto speciale con il fratello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA