Marcella e Miriam, coppia gay a C’è posta per te/ “Mia madre non ci accetta”

Continuano le emozioni di C’è posta per te con la storia di Marcella e Miriam. Si tratta di due ragazze innamorate da tre anni, che hanno deciso di vivere insieme. Sono tre anni che la mamma di Marcella, Rosa, non vuole più avere rapporti con sua figlia. “Mia madre mi ha detto di tornare in me, di essere impazzita, che si vergognava di me e che l’avrei fatta morire, per lei era una sciagura”, ha raccontato a Maria De Filippi. La donna non ha mai voluto incontrare Miriam e quando la vede per strada gira la faccia dall’altra parte. Marcella ha allora cercato di contattarla, avere comunque dei rapporti ma la donna l’ha bannata, in modo che non potesse più contattarla da alcuna parte.

Marcella cerca la riappacificazione con sua madre Rosa a C’è posta per te

Prima di innamorarsi di Miriam, Marcella ha avuto una storia con un uomo. Sua madre era convinta che i due avrebbero avuto una lunga storia insieme quando tutto cambia. Marcella inizia a provare qualcosa per Miriam e, col tempo, comprende di esserne innamorata. Un rapporto questo che la signora Rosa non riesce ad oggi ad accettare: “Io con Miriam sto bene ma non riesco ad essere felice del tutto senza mia madre”, fa sapere Marcella. Rosa ha accettato l’invito di C’è posta per te, siede in studio e scopre che dall’altra parte c’è sua figlia con la fidanzata. È felice di vedere Marcella ma non accetta Miriam che è al suo fianco: “Per me può rimanere tanto è come se non la vedessi”, dichiara la donna, prima di lasciare la parola a sua figlia, in lacrime.

