Marcella, vittima di truffa amorosa da 900mila euro/ “Diceva di essere un medico molto malato”

A Mattino4, su Rete Quattro, la storia di Marcella, una donna che è stata vittima di una truffa amorosa che le è costata ben 900mila euro, cifra elargita in esattamente 10 anni, dal 2010 al 2020, in favore di un uomo di cui la stessa si era infatuata. “Tutto inizia nel 2009 su in sito di incontri che era Badoo”, i due hanno iniziato a scriversi e lui “racconta di chiamarsi Francesco e che era un medico chirurgo psicoterapeuta, diceva che lavorava tantissimo e che era sempre in giro”. Dopo qualche mese le prime richieste di denaro: “Tipo ricariche di denaro, poi ad un certo punto dice di ammalarsi, di avere un cancro all’esofago, mi chiamava di notte nei vari interventi, aveva una voce roca, mi metteva in agitazione in quanto diceva di essere stato operato. Un attore? Direi fantastico”.

Nascite al minimo, governo di Tokyo lancia app di appuntamenti/ “Incontratevi e poi sposatevi”

Marcella inizia a dargli quindi i primi soldi ma “Non ci siamo mai incontrati di persona. In video call sì perchè molto probabilmente era un altro uomo, ho visto un’altra fisionomia e un’altra faccia quando l’ho incontrato con Veronica Ruggieri de Le Iene. Mi sono trovato di fronte la persona che lui diceva che nelle foto fosse suo cugino”.

Macron: “Forniremo i nostri aerei Mirage all'Ucraina”/ “Addestreremo i piloti in Francia”

MARCELLA, VITTIMA DI TRUFFA AMOROSA DA 900MILA EURO: “ORA IL TRUFFATORE E’ IN CASA SUA”

Marcella e quest’uomo erano diventati anche molto intimi anche se non si erano mai incontrati, fantasticando su una vita assieme e l’adozione dei figli, e qui entrano in gioco i 900 mila euro e la truffa, soldi che i due dovevano utilizzare per dare vita ad un maneggio e aduna fattoria didattica: “Avendo questo problema invalidante mi metteva in ansia, mi diceva che non avrebbe più potuto fare il chirurgo e avevamo progettato questo nuovo stile di vita anche perchè io sono sempre stato nel campo dell’equitazione e gestivo un ristorante”.

Milano, auto investe gruppo di "maranza" alle Colonne di San Lorenzo/ Video choc, sette in ospedale

Ma in questo momento dove si trova il presunto truffatore? “E’ tranquillamente a casa sua, è stata fatta una denuncia a marzo del 2022 ma per 18 mesi non è successo nulla, io alla fine ero demoralizzata che mi sono dovuta rivolgere al programma de Le Iene. La denuncia era a carico di ignoti sebbene sia stato identificato e ha confessato tutto. Il milione di euro? Per ora non mi ha ridato niente”.

MARCELLA, VITTIMA DI TRUFFA AMOROSA DA 900MILA EURO: LE NOTE VOCALI DEL TRUFFATORE

Mattino4 ha anche mandato in onda una serie di vocali del presunto truffatore inviati alla signora Marcello, in cui si nota il cambio di tono dal “ti amo” al “mi fai schifo”, al “ti blocco, mi fai stare male”. La signora ovviamente ha iniziato a chiedergli i soldi indietro e lui gliene ha dette di tutti i colori: “Io gli ho chiesto i soldi per circa un anno, adesso mi sono messa a fare i lavoretti, mi sono tirata su le maniche, lavoratrice occasionale, faccio la baby sitter, la dog sitter”.

La dottoressa Mistichella della questura, sottolinea: “Attenzione alle richieste di amicizie di persone sui social che non conosciamo oltre che alle persone dei siti di incontri che potrebbero porre in essere una truffa sia emotiva quanto patrimoniale. Solitamente sono profili di persone come medici, ufficiali dell’esercito, spesso all’estero e che vi è difficoltà per incontrarti. Ogni volta che c’è la possibilità di incontrarsi subentra una difficoltà che però può essere superata con l’invio di denaro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA