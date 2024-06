Marcello Brocherel ex marito Angela Brambati/ Dal fattaccio della rottura alla battaglia per il figlio Luca

Angela Brambati dei Ricchi e Poveri guarda al passato senza troppo rancore, anche se di motivi validi per essere arrabbiata ne avrebbe parecchi, tra cui il tradimento che l’ex marito Marcello Brocherel consumò con l’amica e collega Marina Occhiena. Uno scandalo che fece rumore nel mondo del gossip e delle cronache rosa, perché avvenne alla vigilia della partecipazione della band al Festival di Sanremo.

Il fatto mandò in frantumi gli equilibri del gruppo dei Ricchi e Poveri, oltre ovviamente alla storia d’amore tra la Brambati e l’ex compagno, padre di suo figlio Luca. “Ci eravamo innamorati”, raccontò poi l’Occhiena, riprendendo l’episodio del tradimento in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo. In quella circostanza, inoltre, spiegò che la relazione si interruppe non molto tempo dopo averla iniziata.

Il rimpianto di Angela Brambati riguarda il figlio Luca, avuto dall’ex marito Marcello Brocherel: “Ho sbagliato perché…”

“Ho dato poco a mio figlio Luca, mi prendo questa colpa. Da piccolo voleva dormire con me e io non volevo si abituasse. Ho sbagliato, dovevo godere dell’attimo, lui ogni tanto me lo dice”, ha ricordato la cantante Angela Brambati in una delle tante interviste. Adesso però non è affatto semplice recuperare il tempo perduto tra mamma e figlio, perché inevitabilmente le cose sono cambiate ed è passato davvero tanto tempo: “Come faccio a recuperare? Quando si perdono delle cose è difficile, si devono fare al momento”, le sue parole.

La cantante dei Ricchi e Poveri, poco dopo la separazione dall’ex marito Marcello Brocherel, intraprese una battaglia legale per riottenere la custodia del figlio Luca, ottenuta in un primo momento proprio dal suo ex compagno.











