Marcello Brocherel è l’ex marito di Angela Brambati, la brunetta dei Ricchi e Poveri che non ha mai nascosto di essere stata profondamente e perdutamente innamorata di lui. Una grande storia d’amore quella nata tra la cantante dei Ricchi e Poveri e l’imprenditore del settore alberghiero che si conoscono nei primi anni ’70 anche se lui era ancora sposato e stava per divorziare. Nonostante questo cavillo l’amore tra i due è talmente grande che non conosce alcun freno. Angela e Marcello, infatti, decidono di sposarsi e qualche anno dopo, per la precisione nel 1976, diventano anche genitori del figlio Luca.

Un figlio fortemente voluto e che non ha mai voluto seguire le orme della mamma, visto che è un ragazzo molto discreto e riservato e lavora come chef. Il matrimonio tra Angela Brambati e il marito Marcello Brocherel improvvisamente scoppia. E’ il 1981 quando la notizia diventa di dominio pubblico diventando un gossip che ancora oggi fa discutere, visto che la cantante dei Ricchi e Poveri lo scopre a letto con l’amica e collega Marina Occhiena.

Angela Brambati perchè è finita con l’ ex marito Marcello Brocherel?

Marcello Brocherel è passato da marito ad ex marito di Angela Brambati nel giro di poco tempo. Tutto è successo a causa di un tradimento che la brunetta dei Ricchi e Poveri scopre alla viglia della partecipazione al Festival di Sanremo 1981. La cantante, infatti, scopre il marito a letto con l’amica e collega Marina Occhiena, ex voce dei Ricchi e Poveri.

“Li ho pescati nel mio letto nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Non tollero le cose sporche” – ha raccontato la Brambati alla stampa che in quel preciso istante mise la parola fine al matrimonio con il marito. Il resto è storia!

