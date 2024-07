Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati/ La cantante dei Ricchi e Poveri: “non tollero le cose sporche”

C’eravamo tanto amati: è il caso di Angela Brambati e dell’ex marito Marcello Brocherel con cui la cantante dei Ricchi e Poveri si è sposata nel 1976. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti per la prima volta negli anni ’70 dopo che lui si era separato dalla prima moglie e lei aveva concluso il breve flirt con il collega Angelo Sotgiu. Un amore folle e passionale quello nato tra Angela Brambati e l’ex marito Marcello Brocherel suggellato anche dalla nascita di Luca, il primo ed unico figlio della voce dei Ricchi e Poveri. Il matrimonio è naufrago qualche anno dopo, per la precisione nel 1981, quando Angela Brambati ha scoperto un tradimento dell’ex marito Marcello Brocherel. Una terribile scoperta

La scoperta del tradimento del marito arriva nel 1981 qualche giorno prima della partecipazione dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo con il brano “Sarà perchè ti amo”. Proprio Angela Brambati scopre il marito a letto con un’altra donna: curiosi di sapere di chi si tratta?

Perchè è finita tra Angela Brambati e l’ex marito Marcello Brocherel?

La fine del matrimonio tra Angela Brambati e l’ex marito Marcello Brocherel è arrivata nel 1981 quando la cantante dei Ricchi e Poveri lo coglie in flagrante in compagnia di un’altra donna. Si trattava dell’amica e collega Marina Occhiena che viene poco dopo allontanata anche dal gruppo dei Ricchi e Poveri; non solo Angela lascia immediatamente il marito delusa dal suo comportamento. Proprio dalle pagine del settimanale Oggi, la Brambati ha raccontato: “li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”.

Dopo la fine del rapporto, l’ex marito Marcello Brocherel ha trascinato Angela Brambati in tribunale per la custodia del figlio Luca, ma alla fine la cantante ha avuto la meglio. Oggi non è dato sapere se Angela ha un nuovo compagno oppure no, visto che la cantante è da sempre molto restia e riservata sulla sua vita privata.











