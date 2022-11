Marcello Cirillo: “Mi candido per Ballando con le Stelle 2023″/ “Voglio ballare!”

Marcello Cirillo è intervenuto in qualità di ospite e in collegamento audiovisivo in occasione della puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda lunedì 14 novembre 2022 su Rtl 102.5 News. La trasmissione, condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang, ha offerto l’opportunità all’artista di Caulonia di esprimere il proprio, personale, desiderio circa uno dei programmi televisivi più in voga del momento: “Ballando con le Stelle“, presentato da Milly Carlucci e in onda ogni sabato sera su Rai Uno.

Marcello Cirillo/ "Tv? Mi erano state fatte promesse per l'inverno, invece..."

In particolare, Marcello Cirillo ha lanciato un vero e proprio appello alla Carlucci e al suo team: “Il prossimo anno voglio fare Ballando con le Stelle. Mi candido ufficialmente come ballerino!“. Una volontà sottolineata con intensità verbale da parte del poliedrico musicista e che va ad affiancarsi a quella di altre celebrità che, tra il serio e il faceto, hanno già firmato in diretta tv un contratto in bianco con Paolo Belli per la prossima edizione: si tratta dell’attore Massimiliano Gallo, protagonista della fiction “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, e della procuratrice sportiva Wanda Nara, oltre a Giovanna Ralli, che proprio due giorni fa ha risposto affermativamente al quesito formulatole da Alberto Matano circa la sua possibile partecipazione futura a “Ballando con le Stelle”.

Marcello Cirillo/ “Ritorno in tv? Mi sento veramente una persona baciata da Dio”

MARCELLO CIRILLO: “BALLANDO CON LE STELLE 2023? MI CANDIDO! ALL’ISOLA DEI FAMOSI, INVECE, NON ANDREI NEANCHE MORTO”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Marcello Cirillo, ricordando i felici trascorsi sul piccolo schermo con Renzo Arbore e sognando una rimpatriata con lui proprio ai microfoni di Rtl 102.5 News, ha invece respinto con fermezza qualsiasi suggestione che possa vedere accostato il suo nome al mondo dei reality show, con particolare riferimento a “L’Isola dei Famosi“.

Sulle assolate spiagge dell’Honduras, i telespettatori non vedranno dunque mai Marcello Cirillo destreggiarsi nella costruzione di un riparo per la notte o in attività utili alla sopravvivenza del gruppo, come la pesca? “Neanche morto – ha esclamato –! Io ormai ho una certa età, non posso dormire per terra… Guadagnerei tanto? Beh, preferisco morire di fame, tanto in Honduras muori ugualmente di fame!”.

Marcello Cirillo: "Paradise, debutto top"/ "Sorpreso da Carlo Verdone e Clementino…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA