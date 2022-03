Marcello Cirillo: “Paradise, debutto top”/ “Sorpreso da Carlo Verdone e Clementino…”

Marcello Cirillo è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della puntata di oggi, lunedì 14 marzo 2022, di “Trends&Celebrities”, trasmissione condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. L’artista ha preso la parola per commentare il debutto di “Paradise”, il programma andato in onda su Rai Due nella serata di mercoledì 9 marzo 2022 e che subito ha fatto registrare ottimi ascolti: “La trasmissione ha avuto ascolti buoni, è piaciuto l’impianto al Sistina. C’erano musica live, ospiti illustri. Tutto è stato al di sopra delle aspettative, perché in seconda serata abbiamo fatto il 3,3% di share, quando normalmente si fa il 2%. Non pensavo che personaggi importanti come Verdone e Clementino si unissero a cantare e a suonare con me, sono stati davvero tutti molto gentili”.

Per Cirillo è stata un’emozione fortissima quella di ritornare in televisione in seconda serata: “Ho fatto ‘Quelli della notte’ per tanti anni con l’amico Renzo Arbore e occupare di nuovo quella fascia, sempre su Rai 2, mi ha regalato i brividi. Da tempo mi appoggiavo a grandi musicisti che facevano per me, ora invece sono tornato a fare arrangiamenti”.

MARCELLO CIRILLO: “I FATTI VOSTRI? NON PROVO NOSTALGIA, SONO FELICE DI COSA STO FACENDO ORA”

Nel prosieguo della sua intervista a “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News, Marcello Cirillo ha ripercorso mentalmente i 20 anni trascorsi a “I Fatti Vostri“, dove recentemente si è reso protagonista di un’apparizione per annunciare l’arrivo di “Paradise”: “Andare lì è sempre come ritornare a casa dopo essere partito per tanto tempo – ha affermato –. L’odore della piazza è sempre lo stesso, il clima è sicuramente migliore rispetto a quello che ho lasciato. Un clima nel quale si vede che le persone che stanno all’interno si vogliono bene, si stimano e lavorano tutte per un unico obiettivo, quello di far divertire il pubblico a casa”.

Non ha provato nostalgia, Marcello Cirillo, nel rivedere quello studio? “No, non ho provato nostalgia, perché sono felice di cosa sto facendo ora. Forse, se non avessi lasciato ‘I Fatti Vostri’, oggi non starei facendo questo”. Infine, una battuta sul Grande Fratello Vip, che stasera conoscerà il proprio epilogo: tra tutti i concorrenti, secondo Cirillo “Gianluca Costantino si è dimostrato molto educato”.



