Marcello Cirillo “Sogno Ballando con le Stelle”/ “GF Vip pieno di iene, non lo farei”

Marcello Cirillo ha confessato il suo più grande sogno: essere scelto come concorrente per l’edizione 2023 di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che ogni anno fa segnare picchi di ascolto a dir poco da record. L’ammissione è giunta in diretta nel corso della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 gennaio.

Non si tratta, a dire la verità, di un desiderio inedito da parte di Marcello Cirillo, il quale già lo scorso 14 novembre, nel medesimo contenitore radiovisivo, aveva asserito: “Il prossimo anno voglio fare Ballando con le Stelle. Mi candido ufficialmente come ballerino!”. Oggi, l’ex musicista de “I Fatti Vostri”, è tornato alla carica e si è “riproposto”, svelando anche di avere già mosso un passo importante in questo senso…

MARCELLO CIRILLO: “GF VIP? NON LO FAREI MAI, NON DÀ SPAZIO ALLA MUSICA”

Nella mente di Marcello Cirillo non c’è spazio per nessun reality show: “Al Grande Fratello Vip non c’è spazio per la musica – ha asserito a ‘Trends&Celebrities’. Lì sono iene e basta. Non lo farei mai”, ha commentato, stroncando il reality show di Alfonso Signorini. In passato, peraltro, Cirillo aveva anche annunciato che non avrebbe mai accettato neppure un’esperienza in Honduras, a “L’Isola dei Famosi”, la cui nuova edizione debutterà su Canale 5 in primavera.

Dunque, Marcello Cirillo ha solo in testa Ballando con le Stelle, a tal punto che “ho inviato un video a Milly Carlucci per mostrare le mie capacità in pista. Spero che, dopo ‘Il cantante mascherato’, prenda in considerazione la mia candidatura. Se mi avessero preso in questa edizione, avrei perso: erano tutti troppo bravi. Io faccio il musicista e basta, non pretendo altro. Però, davvero, Ballando con le Stelle è l’unico programma fatto addosso per me. Ho senso del ritmo. Un giorno ce la farò”.











