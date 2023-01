GF Vip, le urla: “Donnalisi, Incorvassi, attenti alla Murgia”/ La reazione dei Vip…

Grande Fratello Vip 2022: Nicole Murgia desta antipatia nel Web e viene accusata di essere una “sfascia-coppie”…

Tra i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 7 uno in particolare, senza un motivo apparente, non sta avendo il favore del Web e no… Non si tratta della litigiosissima Dana! A non piacere al Web e a tanti telespettatori sarebbe l’attrice Nicole Murgia. Forse a causa del suo ingresso a gamba tesa, o per il suo intervenire spesso dicendo la sua ogni volta che può, la celebre sorella del calciatore Alessandro Murgia, sembra destare antipatia nel Web che, nell’ultima settimana, l’ha decisamente presa di mira attaccandola e accusandola su più fronti…

Innanzitutto la Murgia è accusata dai più di essere “pettegola”, ma non solo, dopo la dichiarazione choc del suo ex, Andrea Maestrelli, anche lui nella Casa (secondo cui Nicole gli avrebbe più volte messo le mani addosso e sarebbe addirittura arrivata a colpirlo con un piatto), la Murgia è anche accusata di essere una “donna violenta”. Infine Nicole è criticata e tacciata di essere una “sfascia-coppie”, il Web infatti crede che la ragazza ci stia provando con numerosi concorrenti, alcuni di questi fidanzati. In particolare ci avrebbe provato con Onestini, Daniele e infine con i due Edoardo. Fatte tutte queste premesse è chiaro capire le ragioni che hanno spinto una fan del reality, armata di megafono, a urlare fuori Casa delle frasi contro la Murgia!

Grande Fratello Vip 2022, la reazioni alle urla contro Nicole Murgia da fuori Casa: Antonella Fiordelisi stringe la mano a Micol Incorvaia…

È così he ieri i vari protagonisti del Grande Fratello Vip 7 si stavano rilassando in giardino quando a un tratto l’armonia è stata interrotta da alcune urla provenienti fuori Casa. Una fan del reality, armata di megafono, ha iniziato a ripetere delle frasi contro Nicole Murgia cercando di destare l’attenzione delle due coppie della casa: Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ecco le esatte parole della fan: “Donnalisi, Incorvassi… Attenti alla Murgia. Incorvassi siete bellissimi!”.

Le urla sono state sentite da tutti i diretti interessati, a eccezione di Antonella però gli altri Vipponi coinvolti non sembrano aver dato peso alle urla. Antonella invece, senza peli sulla lingua, si è alzata ed è andata a stringere la mano di Micol e, nel farlo, ha affermato: “L’ho sempre pensato”. A intervenire è stata anche la nuova arrivata Milena Miconi che, alle parole di Antonella contro Nicole, ha cercato di sviare il discorso: “Magari la gente segue te e segue il tuo istinto e ti dice ciò che tu pensi”, ha affermato. Chissà se stasera Alfonso parlerà dell’accaduto, per ora Twitter esplode di post contro la Murgia…

Daniele: “Mai fidarsi della Murgia. Così, a istinto… Non c’entra niente con quello che hanno urlato, questo è un profumo di diffidenza” DANIELE PER PIACERE IO TI AMO 💀#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/Rf8nB4w2FH — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 9, 2023













